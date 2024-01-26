كويسي: “بلماضي ارتكب أخطاء غريبة في توظيف اللاعبين”

حمّل الدولي الجزائري السابق، مصطفى كويسي، الناخب الوطني، جمال بلماضي، مسؤولية الخروج من الدور الأول لـ”كان” كوت ديفوار.

وأوضح كويسي، بأن المنتخب مر جانبا في كأس أمم إفريقيا من جميع النواحي. وتسبب في خيبة كبيرة، مضيفا: “لم نكن حاضرين بدنيا وتقنيا وتكتيكيا ومعنويا”.

ليضيف: “إضافة إلى كل هذا الأخطاء الغريبة التي قام بها الناخب الوطني. في توظيف اللاعبين، وبشكل خاص في المباراة الأخيرة التي كانت حاسمة”.

وواصل كويسي، في تصريحات إذاعية اليوم الجمعة: “كل هذا يمكنه أن يقود الفريق إلى الهاوية.. لقد تفاجأت وليس موريتانيا التي تفوز علينا مع احتراماتي لهذا المنتخب، الذي انهزم في أول لقاءين”.