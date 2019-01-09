كويسي: “تتويج الجزائر بكأس إفريقيا في مصر مستحيل”!

قال الدولي الجزائري السابق، مصطفى كويسي، إنّ تتويج المنتخب الوطني بكأس أمم إفريقيا 2019 التي ستقام بمصر، بدءا من شهر جوان القادم، يعتبر أمرا مستحيلا، نظرا للعديد من الظروف، أولها مكان إقامتها في بلاد “الفراعنة” التي يبقى منتخبها أول المرشّحين للفوز بها.

وكشف لاعب الخضر السابق، أن الحساسية بين الخضر والمنتخب المصري وأنصارهما ستبقى دائما موجودة، حيث قال في تصريح لـ”النهار”، أمس: “سيكون الأمر صعبا على المنتخب الوطني خلال كأس أمم إفريقيا القادمة في مصر، خاصة وأنها ستقام في فصل الصيف وستزداد صعوبة بإقامتها في أي بلد آخر أي خارج القواعد، فما بالك بمصر التي نملك حسابات معهم وحساسية، وهو ما سيصعّب من المأمورية.. بالنسبة لي الكان ستقام في نفس الظروف، سواء في بلدان إفريقيا السوداء أو بلد عربي، خاصة مصر، أين سيكون الضغط علينا كثيرا ولو كان المغرب أو تونس لكانت مهمة الخضر أسهل نوعا ما”. وأضاف: “منتخب الفراعنة سيكون منافسا مباشرا للجزائر، وعليه التتويج بكأس إفريقيا 2019 يبقى مستحيلا خاصة في مصر، دائما توجد حساسية بيننا وبين المصريين، وحسب رأيي فالإنجاز الكبير الذي سنحققه هو الوصول إلى المربع الأخير من المنافسة، وهذا يعتبر في حد ذاته تحديا كبيرا للخضر، ورغم كل هذا يجب التحضير جيدا للدورة القادمة وأتمنى التوفيق للمنتخب الوطني”.