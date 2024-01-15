كويسي: “خبرة محرز وفيغولي ستسهل مهمة الشبان في خوض الـ”كان” دون عقدة”

أبرز اللاعب الدولي الجزائري الأسبق، مصطفى كويسي، الدور الكبير الملقى على عاتق لاعبي المنتخب الوطني من أصحاب الخبرة، في تسهيل مهمة الجدد خلال “كان” كوت ديفوار.

وصرح كويسي، اليوم الأحد، لموقع “النهار أون لاين”: “تواجد لاعبين ذوي خبرة مثل محرز، فيغولي، مبولحي، من شأنه تسهيل مهمة اللاعبين الشبان لدخول هذا الـ”كان” دون عقدة”.

كما أضاف: “على اللاعبين الحاليين الذين سبق لهم خوض الـ”كان” مع المنتخب الوطني، أن يكونو قدوة لزملائهم الشبان”.

يذكر أن المنتخب الوطني يملك ضمن تعداده الحالي، ستة لاعبين جدد، سيشاركون لاول مرة في نهائيات أمم إفريقيا، الجارية بكوت ديفوار.