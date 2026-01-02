كويسي: “متفائل بذهاب الخضر بعيدا في “الكان” شرط مواصلتهم بنفس الآداء”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى الدولي الجزائري الأسبق، مصطفى كويسي، ثقته الكبيرة في المنتخب الوطني، لبلوغ أبعد حد في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.
وصرح كويسي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “نتمنى أن يبقى المنتخب الوطني بنفس الآداء والعزيمة في قادم مباريات “الكان”.
كما أضاف: “مع تقدم الآدوار في هذه البطولة، يجب أن يكون التحضير بتكيز كبير على الجانب المعنوي”.
وتابع مصطفى كويسي: “أنا جد متفائل بذهاب المنتخب الوطني لأبعد حد في هذه البطولة الإفريقية، شرط مواصلتهم بنفس الآداء”.
