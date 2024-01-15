كويسي: “متفائل في قدرة الخضر على الذهاب بعيدا في “كان” كوت ديفوار”

أكد الدولي الجزائري الأسبق، مصطفى كويسي، تفاؤله، في قدرة المنتخب الوطني، على الذهاب بعيدا في نهائيات أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وصرح كويسي، لموقع “النهار أون لاين”: “منتخبنا الوطني قام بتحضيرات في المستوى، استعدادا لنهائيات أمم إفريقيا 2023”.

كما أضاف: “لأول مرة منذ سنوات، لاحظت بأن تربص الخضر، كان مدروس، ومنطقي، وهذا ما يجعلني متفائل بقدرتنا على الذهاب بعيدا في “كان” كون ديفوار”.

وتابع مصطفى كويسي: “اعتبر أن منتخبنا الوطني، مرشح إلى جانب منتخبات أخرى للتويج بلقب هذه الطبعة، على غرار كوت ديفوار، السنغال، المغرب، ومصر”.