كويسي: “مواجهة أنغولا صعبة ومعقدة ومنتخبنا مطالب برد الاعتبار لنفسه”

وصف الدولي الجزائري الأسبق مصطفى كويسي، المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني، بنظيره الأنغولي، في افتتاح مشوارهما ضمن كان 2023، بالصعبة والمعقدة.

وصرح كويسي، اليوم الأحد، لموقع “النهار أون لاين”: “مباراة منتخبنا الوطني أمام أنغولا، لن تكون سهلة، بدليل ما شاهدناها في أول مبارتين لمنتخبي نيجيريا، ومصر”.

كما أضاف الدولي الجزائري الأسبق: “المباراة الأولى في البطولة الإفريقية دائما تكون صعبة، ومعقدة، خاصة بالنسبة للمنتخبات المرشحة بقوة”.

وتابع مصطفى كويسي: “منتخبنا الوطني، وبعد نكسة الكاميرون، لا بد عليه من رد الاعتبار لنفسه بطريقة قوية خلال “كان” كوت ديفوار”.