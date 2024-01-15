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الرياضة

كويسي: “مواجهة أنغولا صعبة ومعقدة ومنتخبنا مطالب برد الاعتبار لنفسه”

بقلم كريم تيغرمت
كويسي: “مواجهة أنغولا صعبة ومعقدة ومنتخبنا مطالب برد الاعتبار لنفسه”
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وصف الدولي الجزائري الأسبق مصطفى كويسي، المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني، بنظيره الأنغولي، في افتتاح مشوارهما ضمن كان 2023، بالصعبة والمعقدة.

وصرح كويسي، اليوم الأحد، لموقع “النهار أون لاين”: “مباراة منتخبنا الوطني أمام أنغولا، لن تكون سهلة، بدليل ما شاهدناها في أول مبارتين لمنتخبي نيجيريا، ومصر”.

كما أضاف الدولي الجزائري الأسبق: “المباراة الأولى في البطولة الإفريقية دائما تكون صعبة، ومعقدة، خاصة بالنسبة للمنتخبات المرشحة بقوة”.

وتابع مصطفى كويسي: “منتخبنا الوطني، وبعد نكسة الكاميرون، لا بد عليه من رد الاعتبار لنفسه بطريقة قوية خلال “كان” كوت ديفوار”.

رابط دائم : https://nhar.tv/8gihr
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