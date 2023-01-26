كويكب بحجم شاحنة عند مسافة “3600 كلم” من الأرض

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية ناسا أن كوكبًا صغيرًا بحجم الشاحنة سيمر، بالقرب من الأرض، ليلة الخميس وحتى الجمعة، حيث سيقترب عند مسافة 3600 كيلومتر من سطح الأرض، أي أقرب بكثير من أقمار اصطناعية عدة تدور حول الأرض.

وأوضحت “ناسا” أن الكويكب “بي يو 2023” الذي رصده مؤخرا أحد هواة علم الفلك، سيقترب من الطرف الجنوبي لأميركا الجنوبية قرابة الساعة 16,27 بتوقيت المحيط الهادئ (00,27 ت غ الجمعة)، الخميس.

وقالت ناسا في بيان، لها، إنه “لا يوجد خطر من أن يصطدم الكويكب بالأرض، مضيفة بأنه في حال ما حدث هذا الاصطدام، فإن الكويكب الذي يبلغ قطره 3,5 أمتار إلى 8,5 أمتار، سيتفكك إلى حد كبير في الغلاف الجوي للأرض، مما قد يفضي إلى عدد قليل من النيازك الصغيرة.

وقد رصد الكويكب، السبت، بواسطة مرصد في شبه جزيرة القرم، من جانب عالم الفلك الهاوي غينادي بوريسوف، الذي سبق أن رصد مذنّبا بين النجوم عام 2019.

ثم أجريت عشرات عمليات رصد أخرى من مراصد في جميع أنحاء العالم.