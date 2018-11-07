كيا الجزائر تعلن عن تخفيضات مغرية بصالون الإنتاج الوطني في باتنة

أعلنت مؤسسة كيا الجزائر التابعة لمجمع ڨلوبال ڨروب عن تخفيضات إستثنائية لزبائنها مع تسليم فوري لكامل تشكيلتها من السيارات.

وهذا خلال تواجدها بصالون الإنتاج الوطني بباتنة من 07 إلى 11 نوفمبر 2018.

وأوضحت مؤسسة كيا الجزائر التخفيضات تصل إلى 3 بالمئة مع إفتتاح صالون الإنتاج الوطني بولاية باتنة من 07 إلى 11 نوفمبر 2018.

لفائدة كل زبائنها المهنيين في قطاع الوظيف العمومي على مستوى الولاية، بالنسبة لكامل طرازاتها بالجزائر التي تخرج من مصنعها ڨلوفيز ببلدية جرمة.

إضافة إلى عروض مميزة اختلفت بين ما أخذ شكل تخفيضات هامة في الأسعار وضمان خدمة التسليم الفوري لطرازاتها.

كما تتفاوت حسب القيمة الإجمالية للسيارة بالإضافة إلى لوحة ترقيم 2019.

حيث إنطلقت في ولاية باتنة فقط إبتداء من 15000 دج إلى 60000 دج مع إشتراط جلب شهادة عمل.