“كيا الجزائر” طوق نجاة إتحاد العاصمة مؤقتا !

بعثت إدارة إتحاد العاصمة أمسية اليوم الثلاثاء بأخبارا سارة لعشاق الفريق من خلال التأكيد ان قضية “كيا الجزائر” قد حُلت نهائيا.

إدارة سوسطارة نشرت بيانا على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أكدت فيه أنها التقت مسؤولي “كيا الجزائر” أمس الإثنين.

وتقرر خلال الإجتماع فسخ العقد بالتراضي بين الإدارتين مع تسديد “كيا الجزائر” لمستحقات النادي العاصمي الملقاة على عاتقها من شهر جوان الى شهر سبتمبر.

كما سيحصل الفريق العاصمي على حافلة جديدة من شركة “كيا الجزائر” ماقد يجعل أشبال دزيري يتنفسون مؤقتا من الناحية المالية.

وفي ذات البيان فندت إدارة سوسطارة الأخبار المتعلقة بحصول مُسير في الفريق على سيارات من شركة “كيا الجزائر”.