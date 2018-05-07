«كيا سيراتو» بقروض حلال لـ200 ألف «طاكسيـور» بدايـــة مـــن اليـــوم

من خلال اتفاقية ستمضيها اتحادية سائقي سيارات الأجرة مع «ڤلوبال ڤروب»

سائقو الأجرة يستفيدون من قرض بـ 50 ٪ من سعر السيارة والباقي «كاش»

سيستفيد أزيد من 200 ألف سائق أجرة من قروض لتمويل شراء سيارة «كيا سيراتو» التي يتم تركيبها في مصنع «كيا الجزائر» بباتنة، من أجل تجديد الحظيرة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة على مستوى كل ولايات الوطن، حيث سيتم تمويل ما نسبته 50 من المئة من قيمة السيارة عن طريق هذه القروض لصالح أصحاب مهنة «الطاكسيور».

وحسب المعلومات التي تحوزها النهار نقلا عن مصادر على صلة بالملف، فإن مجمع «ڤلوبال ڤروب» سيمضي اتفاقية اليوم مع الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، وتنص هذه الاتفاقية على تمكين كل المنخرطين في الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة من الاستفادة من عمليات لتمويل سيارات «كيا سيراتو» الجديدة المحدد سعرها بـ 230 مليون سنتيم، وهذا من أجل تجديد سياراتهم بقرض يصل إلى 50 من المئة.

وحسب ذات المصادر، فإن سائقي سيارات الأجرة بإمكانهم وفق هذه الاتفاقية، اقتناء هذه السيارات مع دفع 50 من المئة فقط من قيمتها، مع ضمان تمويل ما نسبته 50 من المئة منها على شكل قروض إسلامية حلال من البنوك الإسلامية التي تعاقد معها «مجمع ڤلوبال».

وأضافت مصادر النهار، بأن عملية تجديد سيارات سائقي الأجرة الراغبين في اقتناء سيارات «كيا سيراتو» ستتم بصفة تدريجية، كما أن عملية إيداع الملفات على مستوى نقاط بيع ووكالات «مجمع ڤلوبال» بمختلف ولايات الوطن، وأن تسليم السيارات سيكون بصورة منتظمة وتسلسلية بعد دراسة الملفات والموافقة عليها.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحادية الوطنية لسيارات الأجرة، منذ 8 سنوات وهي تطالب باستفادة سائقي سيارات الأجرة من قروض لتجديد سياراتهم، خاصة المهترئة منها، بالإضافة إلى استمرار إلغاء العمل برخص المجاهدين، كما تطالب الاتحادية باستبدال هذا النوع من الرخص برخص إدارية تحدد شروطها ومقاييسها بمشاركة الاتحادية.