كيبري: “سنقدم كل مجهوداتنا للعودة بالفوز أمام الهلال السوداني”

أعرب لاعب مولودية الجزائر، كيبري جونيور، عن ثقته في قدرة الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية في المواجهات المقبلة. مؤكدًا أن المجموعة عازمة على تقديم أفضل ما لديها لإسعاد الجماهير.

وقال كيبريي جونيور، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس، إن سرّ الانطلاقة القوية في البطولة يعود إلى العمل الجاد داخل التدريبات، إضافة إلى الالتزام بتوجيهات المدرب.

وأضاف أن دعم جماهير المولودية يمنح اللاعبين قوة إضافية ويعد الدافع الأكبر لهم من أجل تحقيق الانتصارات.

وأكد أن الفريق سيواصل العمل بالعزيمة نفسها لضمان تقديم أداء يليق بطموحات النادي وأنصاره. مشددًا على أن الروح الجماعية ستكون مفتاح النجاح خلال المرحلة المقبلة.