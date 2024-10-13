كيت ميدلتون تتخلص من خاتم زفافها !

أثارت الإطلالة الرسمية الأولى لأميرة ويلز، كيت ميدلتون، بعد إعلان تعافيها من السرطان، الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب تخليها عن خاتم زوجها المرصع بالياقوت الأزرق.

وظهرت كيت، مع ولي العهد البريطاني، الأمير ويليام، لأول مرة، بعد أن أعلنت تعافيها من مرض السرطان. وذلك خلال زيارة مفاجئة لعائلات ضحايا حادثة الطعن في ساوثبورت.

وكانت الأكثر لفتا إلى الانتباه في إطلالة كيت ميدلتون هو تخليها عن خاتم زوجها المرصع بالياقوت الأزرق. والذي يعود إلى الأميرة الراحلة ديانا.

وكانت صحيفة ديلي ميل البريطانية، ركزت على ظهور كيت بدون الخاتم المرصع بالياقوت السيلاني البيضاوي عيار 12 قيراطا، بعد علاجها من السرطان خلال هذا الصيف.

وبدلا من هذا الخاتم وضعت كيت ميدلتون في يدها خاتماً آخر ذهبياً رفيعا. وتوقع البعض إنه قد يكون خاتم الزواج الجديد.

واثار قرار كيت ميدلتون بالتخلي عن خاتم زواجها العديد من التساؤلات. حيث يتساءل البعض عما إذا كان ذلك مجرد تغيير مؤقت أم يعكس شيئا أعمق في حياتها الشخصية.

ورغم أن هذا الأمر يظل غامضا، إلا أن المؤكد هو أن الأميرة ميدلتون تبقى دائما محط أنظار الإعلام والجماهير. لا سيما عندما يتعلق الأمر بمجوهراتها وإطلالاتها الملكية.

ولا تزال الأسباب وراء هذا القرار غير واضحة، ولكن يبقى المستقبل كفيلا بالكشف عن الدوافع الحقيقية. وما إذا كانت تحمل معاني أعمق.