كيت ميدلتون تخرج عن صمتها برسالة نادرة

نشرت أميرة ويلز، والتي اختفت منذ الإعلان عن إصابتها بالسرطان، رسالة تتعلق بمسؤولياتها الملكية.

وخرجت أميرة ويلز، التي ظلت متكتمة للغاية منذ الإعلان عن إصابتها بالسرطان في مارس الماضي، عن صمتها يوم الجمعة 6 سبتمبر.

ونشرت زوجة الأمير ويليام رسالة شخصية على وسائل التواصل الاجتماعي لتهنئة رئيس كشافة المملكة المتحدة الجديد، دواين فيلدز.

وكتبت على حساب X (تويتر سابقًا) الذي تشاركه مع زوجها: “يسعدني أن أرحب بدواين فيلدز”.

وتابعت: “الكشافة، إنها منظمة رائعة تعلمنا المهارات التي تخدمنا طوال حياتنا. وتحدث فرقًا كبيرًا في حياة الشباب في جميع أنحاء البلاد”.

قبل أن تختتم: “إنني أتطلع إلى العمل معك!” ثم أضافت حرف “C”، وهو الحرف الأول من اسمها الأول كاثرين. للدلالة على أن الرسالة قادمة منها.

وتشارك كيت ميدلتون، 42 عامًا، شخصيًا في حياة الكشافة في المملكة المتحدة. حيث أصبحت الأميرة رئيسًا مشاركًا للمنظمة في عام 2020، إلى جانب الأمير إدوارد - دوق كينت. ابن عم الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

وانسحبت كيت ميدلتون، التي تحظى بشعبية كبيرة لدى البريطانيين، من المجال العام وارتباطاتها الملكية. فور الإعلان عن إصابتها بالسرطان في مارس، ولم يتم الكشف عن طبيعته.

وأعلنت في نهاية شهر مارس الماضي أنها تخضع للعلاج الكيميائي الوقائي.

منذ ذلك الحين، كل ظهوراتها النادرة خلقت حدثًا. الأول حدث في جوان، خلال احتفالات Trooping The Color.

ومنذ ذلك الحين، شوهدت في ويمبلدون، في شريط فيديو لتهنئة الرياضيين البريطانيين في الألعاب الأولمبية. وفي نهاية أوت، خلال نزهة للعائلة المالكة في اسكتلندا.