كيت ميدلتون تعاود الظهور

انسحبت أميرة ويلز من المجال العام منذ أشهر لعلاج مرض السرطان. وعادت للظهور يوم السبت في أول مشاركة رسمية لها منذ ديسمبر.

وكانت الصورة التي كان البريطانيون ينتظرونها كيت ميدلتون، الغائبة عن المجال العام. منذ الإعلان عن إصابتها بالسرطان في مارس الماضي. عادت للظهور يوم أمس السبت بمناسبة احتفالات Trooping the Colour. الذكرى السنوية الرسمية لوفاة البريطانيين. العاهل في لندن.

وتم تصوير أميرة ويلز، 42 عامًا، لأول مرة في الجزء الخلفي من سيارة رسمية كانت تقلها إلى باكنغهام في منتصف النهار. إلى جانب زوجها الأمير ويليام وأطفالهما جورج وشارلوت ولويس.

وبعد لحظات قليلة غادرت القصر في عربة محاطة بأطفالها الثلاثة لتذهب إلى موكب حرس الخيل، حيث أقيم الحفل.

وذهب زوجها هناك على ظهور الخيل. وتابعت كيت ميدلتون الحفل من شرفة أحد المباني الرسمية إلى جانب أطفالها الثلاثة.

بعد ذلك شاركت أميرة ويلز في الإطلالة التقليدية للعائلة المالكة على شرفة باكنغهام.

وظهرت إلى جانب الأمير ويليام وأبنائهما، بالإضافة إلى الملك تشارلز والملكة كاميلا.

وبدت كيت ميدلتون، التي ارتدت فستاناً أبيض طويلاً وارتدت قبعة، مبتسمة وهي تلوح للجمهور بسعادة. صورة مطمئنة للبريطانيين الذين لم يروا الأميرة منذ أشهر.

وكانت كيت ميدلتون كشفت في مارس الماضي عن إصابتها بالسرطان. ولم تكشف عن طبيعته. ومنذ ذلك الحين، علقت أنشطتها الملكية لتخضع للعلاج الكيميائي الوقائي.

وأسعدت كيت ميدلتون الجمهور البريطاني عندما كشفت في وقت متأخر من يوم الجمعة أنها ستشارك في احتفالات Trooping the Color. مبتهجة بإحراز “تقدم جيد” في علاجها.

وأضافت: “لكن كما يعلم أي شخص يخضع للعلاج الكيميائي، هناك أيام جيدة وأيام سيئة”. موضحة أنها تأمل في المشاركة “في بعض المشاركات العامة خلال الصيف”.