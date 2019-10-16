كيروش: “لقد تعلمنا كثيرا من هذا الدرس” !

أشاد “كارلوس كيروش” مدرب منتخب “كولومبيا” بلاعبي المنتخب الوطني الذين قدموا له درسا في كرة القدم.

وقال “كيروش” في تصريحات صحفية: “لقد واجهنا منتخب قوي يلعب كرة قدم جميلة”.

وأضاف: “الأهم أننا واجهنا منتخبا من خارج قارة أمريكا الجنوبية، ولقد تعلمنا الكثير من هذا الدرس، علينا تصحيح الأخطاء في المباريات المقبلة”.

وتابع: “بالرغم من أنها مباراة ودية لكن يجب أن نهنئ المنتخب الجزائري على فوزهم فقد استحقوا ذلك”.

في حين ختم كلامه: “أداء الخضر تطور كثيرا، ولديه انضباط تكتيكي كبير ويلعب بطريقة هجومية سببت لنا العديد من المشاكل”.