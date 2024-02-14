كيروش يرد على عرض الجزائر لخلافة جمال بلماضي

اتخذ المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، قراره بخصوص العرض المقترح عليه من طرف “الفاف”، لخلافة جمال بلماضي، على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني.

وكشف موقع “GOAL FRANCE”، اليوم الأربعاء، بأن البرتغالي كارلوس كيروش، رفض عرض الجزائر لتدريب الخضر.

كما أكد ذات المصدر،بأن المفاوضات بين الاتحاد الجزائري لكرة القدم، والمدرب البرتغالي كيروش، قد أغلقت نهائيا.

يذكر أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، يتواجد منذ مدة، في مفاوضات مع عدة مدربين، لخلافة جمال بلماضي، على رأس المنتخب الوطني