كيروش يعلن غياب أحد أفضل لاعبيه عن مواجهة الجزائر

كشف مدرب المنتخب المصري، كارلوس كيروش، عن غياب أحد أبرز نجومه، في المباراة التي ستجمعهم بالمنتخب الوطني ضمن كأس العرب.

وصرح كيروش، اليوم الإثنين، خلال ندوته الصحفية: “محمد مجدي أفشة، غير جاهز بنسبة 100% لمباراة الغد”.

وأضاف مدرب المنتخب التونسي: “لن نغامر بإشراك أفشة، لكن لدينا العديد من اللاعبين الجاهزين لتقديم المطاوب منهم أمام الجزائر”.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيواجه نظيره المصري، غدا الثلاثاء، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس العرب، الجارية بقطر.