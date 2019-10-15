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“كيروش” يُثير الإستغراب ويُهنئ لاعبيه بعد الهزيمة بثلاثية

الرياضة
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“كيروش” يُثير الإستغراب ويُهنئ لاعبيه بعد الهزيمة بثلاثية صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

أكد المدرب البرتغالي للمنتخب الكولومبي “كارلوس كيروش” ان لاعبيه حاولوا العودة في النتيجة ضد الخضر لكنهم لم يُفلحوا.

وقال مدرب المنتخب الإيراني السابق خلال الندوة الصحفية التي عقدها بعد المواجهة بملعب “بيار موروا” بمدينة ليل الفرنسية.

“لاعبو المنتخب الكولومبي حاولوا مرارا العودة خلال المواجهة الودية التي جرت سهرة اليوم الثلاثاء ولهذا السبب أُهنئهم”.


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