توقع وزير الخارجية الأمريكي المخضرم، هنري كيسنجر، أن تبدأ روسيا وأوكرانيا مفاوضات السلام أواخر السنة الجارية.

وستكون هذه المفاوضات بوساطة صينية، حسب ما صرح بيه “الثعلب العجوز”، والذي قال في هذا الصدد:

“الآن بعد أن توصلت الصين إلى مبادرة للسلام، فإن كل شيء سوف يسير على ما يرام. أعتقد أنه حتى نهاية العام سنتحدث عن بداية عملية التفاوض”.

وأشار الديبلوماسي الأمريكي المخضرم، إلى أن الأزمة الأوكرانية قد تقترب الآن من نقطة تحول.

وصرح وزير خارجية الولايات المتحدة الأسبق، وأحد أكبر الدبلوماسيين في العالم خبرة وعمرا ، في وقت سابق بأن إطالة أمد النزاع في أوكرانيا محفوف بالتصعيد، وبالتالي يجب إنهاؤه عبر المفاوضات.