كيس مشبوه يُطيح بمروّج مخدرات ويكلّفه الحبس 3 سنوات

عرضت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأحد، قضية متهم موقوف بالمؤسسة العقابية الحراش. لضلوعه في قضية عرض المؤثرات العقلية على الغير. والتي أدين بموجبها بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج مع الإيداع في الجلسة شهر أوت الفارط. حيث مثل المتهم للإستئناف هذا الحكم، بحثا عن براءته من التهم المنسوبة إليه.

وكشفت مجريات المحاكمة، أن كيسا مشبوها، جرّ المتهم إلى غياهب السجن، بعد ضبطها متلبّسا بالجرم. وعلى رغم مزاعم المتهم في الجلسة وخلال مجريات التحقيق. التي مفادها أن كيس المخدرات الذي وجده صدفة في مكبّ القمامة لم يغيّر شيئا من قناعة القاضي. ليبقى مصيره يواجه عقوبة ثقيلة ألزمته الاستعانة بمحامي للدفاع عنه.

وفي التفاصيل التي وردت قي الجلسة، فإن عملية إيقاف المتهم جاءت غي أعقاب ورود معلومات مؤكدة لرجال الشرطة. مفادها تواجد أحد الأشخاص يرتدي لباسا أسودا يقوم ببيع وترويج المخدرات بإحدى الأماكن.

ولدى تحرك رجال الضبطية القضائية بالزي المدني، وبعد عملية ترصد للمعني، تم ضبطه متلبسا بحيازة كيس بلاستيكي يحتوي على كمية من المؤثرات العقلية. من نوع ” بريغابالين ” على شكل 8 أمشاط قدرت ب120 كبسولة. كما تم العثور على 5000دج بجيب المتهم، خلال الملامسة الجسدية يرجح ان يكون من عائدات البيع للممنوعات.

ولدى مواجهة المتهم بالدليل القاطع، أنكر علاقته بترويج الأقراص المهلوسة نكرانا قاطعا، مصرحا لرجال الشرطة. أنه بيوم الوقائع نزل لأجل وضع كيس القمامة، وخلالها عثر بالقرب من المفرغة على كيس بلاستيكي أسود، فأثار شكوكه. مما جعله يقوم بفتحه، وحينها وجد بداخله أقراص مهلوسة، فقام بالاحتفاظ به في مسكنه العائلي، لكن الخوف امتلكه، فخرج مجددا من المنزل، بغرض وضعه في مكانه حيث وجده . وواصل المتهم في معرض تصريحاته أن رجال الشرطة داهمته وهو بصدد إعادة الكيس لمكانه.

هذه التصريحات حاول تثبيتها المتهم أمام رئيس الجلسة مجددا، غير أن القاضي واجهه بمحضر رجال الضبطية الذي ورد فيه. أن المتهم الماثل أمام هيئة المجلس، بعد مداهمته قام برمي كيس المخدرات في مكان قريب من المفرغة العمومية.

غير أن محاولته لم تأت بأية نتيجة، اعتبارا أن رجال الضبطية كانوا يترصدون لحركات المتهم. الذي وردت بشأنه معلومات دقيقة بأنه يبيع المؤثرات العقلية بالحي الذي يقيم فيه.

من جهته النيابة العامة، وأمام تمسك المتهم بإنكار ما هو منسوب إليه من تهم ووقائع. إلتمس في طلباته تأييد الحكم الابتدائي، في حين قرر القاضي النطق بالحكم في القضية الاسبوع المقبل.