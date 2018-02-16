كيفانش تاتليتوغ.. زوجتي أكبر حظ وفرصة في حياتي

صرّح الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ، حول حياته الزوجية قائلًا: أهم ما تعلّمته خلال الـ 15 عامًا، قيمة الزواج ومسؤولياته.

مشيرا أن في مهنة التمثيل”نتأثّر بأفكار بعضنا البعض حول الزواج، لكنني بعد الزواج، فهمت قيمة الارتباط بشخص آخر”.

أضاف تاتليتوغ: “تجربة زواجي جعلتني أشعر كم أنّ الزواج شيء جميل جدًّا،وأمر جيد لي كرجل أن أكون صاحب بيت ومسؤولية.

مضيفا أنا وزوجتي باشاك ديزير ندعم بعضنا بعضًا دائمًا، وأنا رجل وزوج سعيد جدًّا،وزوجتي باشاك أكبر حظ وفرصة في حياتي.

للإشارة، من المنتظر أن يطلق كيفانش المعروف بالعالم العربي بمهند فيلمه الجديد “هيا يا ابني” مع الممثلة بشرى ديفالي.