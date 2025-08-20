كيفن غيتون يعود إلى صفوف شارلوروا البلجيكي

أعلن نادي سبورتينغ شارلوروا البلجيكي، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع المدافع الدولي الجزائري، كيفن فان دن كيرخوف غيتون. قادمًا من نادي ميتز الفرنسي.

وحسب بيانٍ للنادي البلجيكي، عبر موقعه الرسمي، فقد تم التعاقد مع لاعب “الخُضرّ، على سبيل الإعارة لموسم واحد، مع خيار الشراء.

المدافع البالغ من العمر 29 سنة سيحمل ألوان النادي البلجيكي حتى نهاية موسم 2025-2026. إذ سيلتحق بتشكيلة المدرب ريك دي ميل، التي تسعى إلى تقوية صفوفها بعناصر ذات خبرة عالية.

عودة غيتون، إلى مدينة شارلوروا تحمل طابعًا خاصًا، إذ سبق له أن لعب في صفوف أولمبيك شارلوروا. قبل أن يشق طريقه نحو التألق مع باستيا الفرنسي في الدرجة الثانية.

ثم انتقل إلى ميتز في دوري الدرجة الأولى الفرنسي. ويعَدُّ الدولي الجزائري (10 مباريات مع الخُضر) من المدافعين البارزين. إذ حظي بتكريم خاص خلال موسم 2022-2023 بعد اختياره ضمن التشكيلة المثالية لرابطة اللاعبين المحترفين الفرنسية (UNFP) في دوري الدرجة الثانية.