كيفيات سير وتنظيم المدارس الجهوية لتكوين المحامين

وقع الوزير الأوّل أيمن بن عبد الرحمان مرسوما تنفيذيا يحدد تنظيم المدارس الجهوية لتكوين المحامين وكيفيات سيرها .

ووفقا للعدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 14 صدر مرسوم تنفيذي رقم 23-83 مؤرخ في 11 شعبان عـام 144 الموافق 4 مارس سنة 2023، يحدد تنظيم المدارس الجهوية لتكوين المحامين وكيفياتسيرها .

هذا المرسوم جاء تطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 13-07 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434الموافق 29 أكتوبرسنة 2013 المتضمن تنظيم مهنة المحامــاة.

كما يهدف إلى تنظيم المدارس الجهوية لتكوين المحامين وكيفيات سيرهـا، التي تدعى في صلب النص ”المدارس الجهوية”.

أحكام عامة

المدارس الجهوية لتكوين المحامين مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجـاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

تخضع المدارس الجهوية للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقتها مع الدولة، وللقواعد التجارية في علاقتها مع الغير. وتوضع المدارس الجهوية تحت وصاية وزير العدل، حافظ الأختام.

تنظيم المدارس الجهوية وسيرها

يدير كل مدرسة جهوية مجلس إدارة، ويسيرها مدير، وتزود بمجلس علمي وبيداغوجي.

مجلس الإدارة يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه وزير العدل، حافظ الأختام، أوممثله، من :

ممثل الوزير المكلف بالمالية.

ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.

رئيس المجلس القضائي الذي يقع في دائرة اختصاصه.

مقر المدرسة الجهوية.

ثلاثة ممثلين عن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين.

ممثلين اثنين منتخبين من سلك الأساتذة.

يشارك مدير المدرسة الجهوية في اجتماعـات مجلـس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى أمانته.

يمكن مجلس الإدارة أن يستشير أي شخص من شأنه أن يفيده بحكم كفاءته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.

المجلس العلمي والبيداغوجي: يضم المجلس العلمي والبيداغوجي الذي يرأسه مدير المدرسة الجهوية :

الالتحاق بالمدرسة الجهوية ونظام الدراسة.

الالتحاق بالمدرسة الجهوية: يتم الالتحاق بالمدرسة الجهوية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

حقوق الطلبة المحامين وواجباتهم: زيادة على الحقوق والواجبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، ، يخضع الطلبة المحامون لأحكام هذا المرسوم والنظام الداخلي للمدرسة الجهوية.

لا يسمح بالالتحاق بالمدرسة الجهوية من جديد لأي طالب محام رسب أو طرد من المدرسة الجهوية بعد إجراء تأديبي.

أحكام انتقالية وختامية

في انتظار تنصيب المدارسالجهوية للمحامين، يتم التكوين لـلحصول على شهــادة الـكـفـاءة لمهــنــة المحامـاة بكليات الحقوق طبقا للتنظيم المعمول به، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 91-222 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 جوان سنة 1991 والمتضمن تنظيم التكوين قصد الحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة ونصوصه التطبيقية ضع الطلبة المحامون لأحكام هذا المرسوم والنظام الداخلي للمدرسة الجهوية.