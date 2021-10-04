كيفية أخرى للتواصل مع النهار تي في
بقلم م. فيصل
لمتابعة آخر الأخبار والأحداث وبرامج قناة النهار تي في وضعت النهار تي في عدة تطبيقات تحت تصرف متابعيها ومشاهدي القناة ولهذا الغرض يمكن متابعي النهار تي في الإنضام إلى كل من اليوتوب تليغرام والفايبر وكذا التويتر وباز.
وحتى يتسنى الولوج لهذه التطبيقات بإمكان المتابعين الولولوج لهذه الروابط:
فايبر: https://invite.viber.com/?g2=AQBbUallXhPvVE3WisEu3H2CW8D3j3o%2FxnvuJlUm6GbUyjb4RKQ5qC1G3JEsJXbq&lang=fr
تليغرام : https://t.me/Ennahar_TV
baaz: https://myapp.baaz.com/feed/Q5Av
اليوتوب: https://www.youtube.com/user/ENNAHARTVLIVE/videos
التويتر: https://twitter.com/ennaharonline
هذا وشهد العالم اليوم تعطل مفاجئ لمنصات التواصل الإجتماعي، الفيسبوك، الواتساب، بالإضافة إلى تيك توك وامازونت، وغوغل.
رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=994894