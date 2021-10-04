كيفية أخرى للتواصل مع النهار تي في

لمتابعة آخر الأخبار والأحداث وبرامج قناة النهار تي في وضعت النهار تي في عدة تطبيقات تحت تصرف متابعيها ومشاهدي القناة ولهذا الغرض يمكن متابعي النهار تي في الإنضام إلى كل من اليوتوب تليغرام والفايبر وكذا التويتر وباز.

وحتى يتسنى الولوج لهذه التطبيقات بإمكان المتابعين الولولوج لهذه الروابط:

فايبر: https://invite.viber.com/?g2=AQBbUallXhPvVE3WisEu3H2CW8D3j3o%2FxnvuJlUm6GbUyjb4RKQ5qC1G3JEsJXbq&lang=fr

تليغرام : https://t.me/Ennahar_TV

baaz: https://myapp.baaz.com/feed/Q5Av

اليوتوب: https://www.youtube.com/user/ENNAHARTVLIVE/videos

التويتر: https://twitter.com/ennaharonline

هذا وشهد العالم اليوم تعطل مفاجئ لمنصات التواصل الإجتماعي، الفيسبوك، الواتساب، بالإضافة إلى تيك توك وامازونت، وغوغل.