أوضحت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، كيفية صلاة عيد الفطر المبارك في البيوت، في بيان لها اليوم الخميس.

وجاء في بيان للوزارة: “تصلى صلاة العيد كما تصلى مع الإمام، ركعتين يكبر في الأولى سبع تكبيرات، بما فيها تكبيرة الإحرام، وفي الثانية ست تكبيرات بما فيها تكبيرة القيام”.

وأضاف البيان: “ويقرأ في كل ركعة الفاتحة مع سورة جهرا، ولا تُشرع خطبة العيد في البيوت”.

وأورد ذات البيان، أن صلاة العيد، يبدأ وقتها بحل صلاة النافلة، أي بعد شروق الشمس بنحو نصف ساعة، ويمتد إلى الزوال.

هذا وأصدرت، أمس الأربعاء، اللجنة الوزارية للفتوى فتوى حول صلاة العيد.

وأفادت اللجنة الوزارية، في بيان لها، أن صلاة العيد تقام بالمنازل جماعة أو فرادى.

وأضافت اللجنة أن صلاة العيد تقام بين أفراد الأسرة الواحدة.