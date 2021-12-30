كيفية انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للشباب

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 95 مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للشباب بعنوان تمثيل شباب الولايات.

وبمقتضى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافـــق 23 ديسمــبــر سنــة 2021 ،يـحـدد كـيـفـيـات انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للشباب بعنوان تمثيل شباب الولايات.

تــطـبـيـقـا لأحكام الــمـادة 8 مــن المــرســوم الرئــاسـي رقم 21-416 المــؤرخ فـي 20 ربـيـع الأول عــام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القـرار إلى تحديد كـيـفـيات انتـخـاب أعـضـاء المـجـلـس الأعــلى للشباب بعنوان ممثلي شباب الولايات.

وفق ذات المرسوم يتم انتـخـاب أعـضــاء المـجـلـس الأعــلى للشباب كمايلي:

ينتخب الـ 232 عضوا للمـجـلس الأعـلى للــشـباب، عـلى المـسـتـوى المحـلي، مـن قبل ندوات شباب البلديات وندوات شباب الولايات.

تتكون ندوة شباب الولاية من ممثلي شباب بلديات الولاية، ممثلين اثنين عن كل بلدية مناصفة رجل وامرأة، الذين ينتخبون من قبل ندوات للشباب تنظم على مستوى كل بلدية على إثر إعلان للمشاركة.

كما يكون عدد ممثلي شباب الولايات في المجلس الأعلى للشباب متناسبا مع سكان كل ولاية طبقا للملحق المرفق بهذا القرار.

تحدث في كل ولاية لجنــة ولائيـة تكلف بتنظيم ندوة شباب الولاية والإشراف عليها.

تتشكل اللجنــة الولائية من :

والي الولاية أو ممثله، رئيسا.

مدير الشباب والرياضة للولاية.

مدير التنظيم والشؤون العامة.

مدير الإدارة المحلية.

مدير التكوين والتعليم المهنيين للولاية.

مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية.

مدير جامعة أو مركز جامعي.

يمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص يمكن أن يساعدها في أشغالها.

وأضاف ذات المرسوم تحـدث في كـل بلـدية لجـنة بـلـديـة تكلف، تحت إشراف اللجنة الولائية، بتنظيم ندوة شباب البلدية.

وتتشكل اللجنة البلدية من الأمين العام للبلدية، رئيسا، ممثل مدير الشباب والرياضة للولاية، المندوب المحلي للشباب، وكذا مسؤول المصلحة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والشباب للبلدية.

تـحــدد فـتــرة تـنظــيم نـدوات شـباب الـبـلـديات ونــدوات شبــاب الولايات بموجب مـنـشور مـشتـرك بين الوزير المكلف بالشباب والوزير المكلف بالداخلية.

يحدد الوالي رزنامة تنظيم ندوات شباب بلديات الولاية خلال الفترة المحددة بموجب المنشور الوزاري المشترك المنصوص عليه

إعلان للمشاركة في ندوة شباب البلدية

تنشر البلدية قبل 30 يوما من تاريخ انعقاد ندوة شباب البلدية، إعلانا للمشاركة وفق الرزنامة التي يحددها الوالي، يشمل وجوبا ما يأتي :

موضوع الندوة المتضمن انتخاب الشباب ممثلي البلدية فيندوةشبابالولاية،لانتخابأعضاء المجلسالأعلىللشباب، – فترة التسجيل للمشاركة في ندوة شباب البلدية المحددة بـ 7 أيام، ابتداء من تاريخ نشر إعلان المشاركة،

كيفيات التسجيل عبر الأرضية الرقمية التي تضعها لهذا الغرض مصالح وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

إعلان المشاركة شروط العضوية في المجلس يجب أن يبيـن الأعلى للشباب، بعنوان تمثيل شباب الولايات، كما يأتي :

التمتع بالجنسية الجزائرية.

بلوغ ما بين 18 و35 سنة، عند تاريخ انعقاد ندوة شباب الولاية.

إثبات مستوى جامعي من خلال التسجيل في مؤسسة تعليم عالٍ.

التمتع بالحقوق المدنية.

عدم التعرض لعقوبة مخلة بالشرف.

عــدم ممــارسة عـهدة انتـخــابية أو تمـثـيـلـيـة فـي هيــئــة استشارية أو تمثيلية و/أو منتخبة وطنية أو محلية.

عدم ممارسة مسؤولية انتخابية على مستوى أجهزة و/أو هيئات حزب سياسي.

الترشح لندوة شباب البلدية

تنشر البلدية قبل 15 يوما من تــاريــخ انــعــقـــاد نــدوة شـبــاب البـلــديـة، قــائـمـة المشـاركـين فـي النــدوة، وتعلن عن فتح عملية الترشح من بين المسجلين في القائمة لمدة 5 أيام.

يمكن كل مسجل للمشاركة في ندوة شباب البلدية، لم يرد اسمه في قائمة المشاركين، أن يقدم طعنًا لدى اللجنة البلدية في ظرف 24 ساعة التي تلي نشر قائمة المشاركين.

تبت اللجنة في الطعن في أجل أقصاه 24 ساعة

تنشر البلدية قائمة المترشحين، قبل 7 أيام من تاريخ إنعقاد ندوة شباب البلدية.

تنظيم وإجراء ندوة شباب البلدية

تـنـظــم نــدوة شـبــاب الــبـلــديـة من قـبـل اللـجـنة البلدية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.

تضمن البلدية توفير الوسائل البشرية والمادية الضرورية لتنظيم ندوة شباب البلدية.

يكون التصويت خلال انتخاب الشباب الممثلين للبلدية في ندوة شباب الولاية، شخصي وسريا.

تـعـلـن الـلجـنـة البلـديـة، فـورا، نتائج التصويت التي تدون في محضر يوّقعه رئيس اللجنة ويرسل إلى اللجنة ّ الولائية.

ندوة شباب الولاية

تـنـظــم نــدوة شـبـاب الــولايــة مــن طـرف اللجنة الولائية المنصوصعليها في المادة ٥ أعلاه، في الآجال المحددة بمــوجــب المنـشــور الــوزاري المشـتـرك.

يـجـتـمـع ممـثـلــو شباب الـبـلديـات فـي ندوة شباب الولاية، وينتخبون من بينهم ممثليهم في المجلس الأعلى للشباب

تعـلن الـلـجـنة الـولائـيـة، فـورا، نتائج التصويت التي تتضــمن قائمــة ممثلي الولاية المنتخــبين وقائمـة المستخلفين، وفقا للعدد المحدد في الملحق وتدون ذلك في محضر يوّقعه رئيس اللجنة، ويرسل إلى الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالشباب

تعــد لجنة الولائية تقريرا عن سير ندوات شباب البلديات وندوة شباب الولاية، يرسل إلى الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالشباب.