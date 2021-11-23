كيف أبدأ بتربية ابني وإعطائه قاعدة صحيحة تمكنه من أن ينجح في الحياة؟
كيف أبدأ بتربية ابني
في سؤال طرحته كذلك متصلة من الشرق، والتي تقول أنها أم لتوأم، وخائفة على مستقبلها، وتتمنى لهما النجاح، لكن خبرتها القليلة في الحياة وفي تربية الأبناء .جعلتها محتارة في الأسس الأولى. التي يجب أن تركز عليها لكي تبني فيهما شخصية قادرة على التفوق والنجاح في مشوار حياتهما خاصة الدراسي.
كيف أبدأ بتربية ابني
الجواب:
موفقة سيدتي، وصدقيني أن حرصك هذا هو ما سوف يجعل منك أما ناجحة بإذن الله، لأن ليست كل الأمهات خبيرات بتربية أطفالهن، وخصوصاً الجديدات منهن، فتلجأ الكثيرات للتعلم من خلال الإنترنت، أو من نصائح الأمهات الأخريات،
1 علميه كيف يحافظ على المناطق الحساسة في جسمه.
2 شجعيه على الصلاة، ولا تنسى تعليمه الحسن مع الآخرين.
3 تواصلي معه ليخبرك بكل ما يحدث في حياته، وكوني مصدر أمان واستمعي له.
4 دربيه على التعامل مع الآخرين وبشكل لائق ولبق.
5 قبليه أو احضنيه عندما يفعل خيرًا.
6 كوني أنت القدوة ولا تلقي عليه الأوامر وتفعلين عكسها.
للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:
3800.3801.3802
طالع أيضا:
مواضيع ذات الصلة
ابنتي لا تقرأ في مستواه الدراسي.. ولا تتجاوب معي أبدا..
في سؤال آخر طرحته السيدة أم أروى، تقول أنها جد محتارة، لا بل حزينة لأمر ابنتها المتخلفة في دراستها، حيث أعادت السنة الدراسية مرتين، بالرغم من جهودها المبذولة رفع مستوى ابنتها، علما أنها في المرحلة الابتدائية.
الجواب:
لا يختلف اثنان أنه من دواعي الحزن والأسف لدى أي أم أو أب، أن يرى أولاده يعيدون السنة مر أو مرتين، لهذا ومن الضروري الانتباه لنقاط جد مهمة في هذه المسألة، لأن الإجابة عن هذا السؤال تستدعي الكثير من التفاصيل، وكخطوة أولى وضرورية ننصح بها في هذه الحالة هو معرفة ما إذا كان للطفل أي مشاكل خاصة لم تنتبه له الأسرة، وإلا لماذا لم تُثمر كل المجهودات المبذولة لتعليمها؟
اعرضي ابنتك على طبيبة نفسانية، وهي ستشخص حالة ابنتك، وتوجهك لبعض الطرق لتعليمها وتلقينها دروسها.
حاولي سيدتي أن تستعيني بالأدوات المدرسية الجذابة التي تجعلها تحب وقت الدراسة أكثر.
تحدثي مع معلمتها لتعطيك معلومات عن سلوكها في القسم سواء مع أقرانها من التلاميذ، ومعها هي أيضا، وأن تعطيك تقويم عام لمستوى ابنتك حتى تتضح أماك الأمور أكثر، والله ولي التوفيق.
📌📌 يتيح لكم تطبيق
نهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp