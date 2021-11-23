كيف أبدأ بتربية ابني وإعطائه قاعدة صحيحة تمكنه من أن ينجح في الحياة؟

كيف أبدأ بتربية ابني

في سؤال طرحته كذلك متصلة من الشرق، والتي تقول أنها أم لتوأم، وخائفة على مستقبلها، وتتمنى لهما النجاح، لكن خبرتها القليلة في الحياة وفي تربية الأبناء .جعلتها محتارة في الأسس الأولى. التي يجب أن تركز عليها لكي تبني فيهما شخصية قادرة على التفوق والنجاح في مشوار حياتهما خاصة الدراسي.

كيف أبدأ بتربية ابني

الجواب:

موفقة سيدتي، وصدقيني أن حرصك هذا هو ما سوف يجعل منك أما ناجحة بإذن الله، لأن ليست كل الأمهات خبيرات بتربية أطفالهن، وخصوصاً الجديدات منهن، فتلجأ الكثيرات للتعلم من خلال الإنترنت، أو من نصائح الأمهات الأخريات،

1 علميه كيف يحافظ على المناطق الحساسة في جسمه.

2 شجعيه على الصلاة، ولا تنسى تعليمه الحسن مع الآخرين.

3 تواصلي معه ليخبرك بكل ما يحدث في حياته، وكوني مصدر أمان واستمعي له.

4 دربيه على التعامل مع الآخرين وبشكل لائق ولبق.

5 قبليه أو احضنيه عندما يفعل خيرًا.

6 كوني أنت القدوة ولا تلقي عليه الأوامر وتفعلين عكسها.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية: