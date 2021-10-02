كيف أبدأ بتربية ابني وإعطائه قاعدة صحيحة تمكنه من أن ينجح في الحياة؟

كيف أبدأ بتربية ابني ؟

في سؤال طرحته كذلك متصلة من الشرق، تقول أنها أم لتوأم، وخائفة جدا على مستقبلها، وتتمنى لهما النجاح، لكن خبرتها القليلة في الحياة جعلتها محتارة في الأسس الأولى التي يجب أن تركز عليها لتبني فيهما شخصية قادرة على التفوق والنجاح في مشوار حياتهما خاصة الدراسي، فطرحت سؤالها وقالت: كيف أبدأ؟ وماذا يمكن أن أفعل؟

الجواب:

موفقة سيدتي، وصدقيني أن حرصك هذا هو ما سوف يجعل منك أما ناجحة بإذن الله، وفخورة بأولادك إن شاء الله، فليست كل الأمهات خبيرات بتربية أطفالهن، خصوصاً الجديدات منهن، فتلجأ الكثيرات للتعلم من خلال الإنترنت، أو من نصائح الأمهات الأخريات، لكن أنا شخصيا أرى أن نجاح فلذات أكبادنا مقرون بأسمى معاني الحب الذي نكنه لهم، ونزعه في قلوبهم بلمسات بسيطة لكن مفعولها سحري مستقبلا.

1 علميه كيف يحافظ على المناطق الحساسة في جسمه.

2 شجعيه على الصلاة، ولا تنسى تعليمه الحسن مع الآخرين.

3 تواصلي معه ليخبرك بكل ما يحدث في حياته، وكوني مصدر أمان واستمعي له.

4 دربيه على التعامل مع الآخرين بشكل لائق ولبق.

5 قبليه أو احضنيه عندما يفعل خيرًا.

6 كوني أنت القدوة ولا تلقي عليه الأوامر وتفعلين عكسها.

وسوف ترين كيف يصبح أولادك أرضية خصبة تزرعين فيهم القيم المثلى وسوف تحصدين ثمارا طيبة بإذن الله.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

طالع أيضا: