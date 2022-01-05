كيف أبعد إبنتي المراهقة عن طريق الضياع؟

إبنتي تعاني من عقدة النقص فهي ترى نفسها غير جميلة بالمقارنة مع تريباتها من بنات العائلة والصديقات والجارات، هذا الذي دفع المحيطين بابنتي سامحهم الله لأن يزيدوا من وطأة وحدّة الأمر،

وبالرغم من محاولتي بإخبارها بأنها أحلى بنت في نظري ومن أن الله حباها بما يليق بها من جمال سيؤهلها لا محالة لأن تحظى بحبّ من يقدّر الجوهر قبل المظهر،

كيف أبعد إبنتي المراهقة عن طريق الضياع؟

أحسست بأنني ولوهلة إحتويت الوضع وعالجته، إلا أنني لمست من إبنتي عدم تقبّلها لما قلته، خاصة بعد أن بلغني من أختها الصغرى أنها أخبرتها أنها ستلجأ للإبتذال والإنسلاخ عن القيم والمبادئ حتى تثبث وجودها وستتخذ من الأصدقاء الذكور ما سيجعلها تثبث لتريباتها أنها قادرة بقلة جمالها ونقص تجربتها في الحياة أنها مثلهنّ .متخوفة من أن تتجسّد تهديدات فلذة كبدي على أرض الواقع .

التائهة أم نور من العاصمة

الرد:

نشكرك سيدتي الكريمة على ثقتك التي وضعتها بمنبرنا ونسعد أن نكون قبس النور الذي سيكون لك من خلاله الفرصة أن تحمي إبنتك من ضياع وشيك،لذلك كل ما يجب عليك حاليا هو الاعتماد على النصائح التالية:

تحسيس إبنتك بقيمتها وكيانها داخل أسرتكم الصغيرة أي بين والديها وإخوتها، ومن أن الجميع يحبها ويقدرها ويراها أجمل وأحسن بنت على وجه الأرض. كذلك عدم تقديم النقد لها خصوصا على مظهرها الخارجي أو جمالها مهما كان، سواءا أكان ذلك وهي لوحدها أو على مسامع الأخرين.

من باب اخر تشجيعها على الاعتناء بنفسها بطرق بسيطة، تجعلها تكتشف مكامن الجمال الخلقي الخاصة بها بعيدا عن السفور والإبتذال. مع محاولة التعرف على صديقاتها وإبعادها عن رفيقات السوء اللواتي من شأنهن أن تجعلنها في حالة من الإحباط .

📌📌 يتيح لكم تطبيق