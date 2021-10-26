كيف أتجاوز خيانته بعد أن جاءني نادما ومعتذرا على فعلته؟

هو زوجي الذي إرتبطت به بعد قصة حب جميلة لفها الصمود أمام العوائق و الصعوبات فقط حتى نكون معا تحت سقف واحد، هللت فرحا يوم تقدم .لي خاطبا ورقص قلبي نشوانا يوم زفافنا .

لكن توقعاتي سيدتي كانت عكس ما تمنيته، حيث أنني إكتشفت خيانة زوجي لي عن طريق الصدفة، بعثوري على رسائل نصية قصيرة على هاتفه النقال، كما أنني لمست من بعض تصرفاته أن قلبه يميل إلى إنسانة أخرى، كما وأنه تخلى عن بعض المسؤوليات .فواجهت زوجي بما فعله بي في البدء أنكر، لكنني لما هددته بفضح أمره لأهلي وأهله.

الرد:

بناء الزواج من جديد بعد خيانة الزوج، بحاجة لجهد مضاعف من قبل الزوجين معاً، خاصة المرأة التي أكلت آلام الخيانة وعاشت لحظات مريرة من الشكوك والغضب وعدم الأمان، فأنتِ وزوجك أختاه بحاجة إلى طمأنة بعضكما البعض للخروج من هذه المرحلة الصعبة، وما تجديد العهد بالوفاء إلا أولى الخطوات.

والخروج من هذه الأزمة التي تريدين بحسن نيتك أن تكون مجرد سحابة صيف عابرة وليس عاصفة هوجاء تقلب قارب الإستقرار الذي بنيت على أسسه بيتك وعلاقتك مع زوجك، لن يكون سوى بالمسامحة وأخذ الوقت الكبير لإستعادة الثقة التي بينك وبين زوجك. كذلك، فالتغاضي عن الأخطاء .

قرار التسامح مع خيانة الزوج والبقاء في العلاقة الزوجية بين يديك، فلتكوني ذات نظرة ثاقبة لمستقبل جميل يجمعك بمن إخترته رفيقا لدربك وابا لأولادك وأنت تحملين لقب الزوجة التي لم تتجهم ولم تطلب الطلاق لأن زوجها أخطأ في حقها، فالتغاضي عن الزلات من شيم العظماء،