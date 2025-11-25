كيف أتجاوز محنة الخيانة؟

سيدتي، ممتنة لك أنك منحتني هذه الفرصة التي منخلالها سأكون على موعد مع رد يشفي غليلي في محنتي هاته. كيف لا و ما ستمنحينه لي كمشورة سيكون لي نبراسا أستضيء به.

سيدتي، أنا زوجة في غاية اللوعة والأسى، فزوجي الذي بادلته الحب و الإحترام طيلة سنوات سقط في غياهب الخيانة. حيث أنه صارحني ذات مرة بأنه تعرف في لحظة ضعف إلى إمرأة أسرته بجمالها و سحرها. فنساني و إسترسل في خيانتي ناسيا سنوات العشرة وتضحياتي الجسام في سبيله و سبيل أبنائنا.

لقد صارحني أنني لست مذنبة في شيء، فأنا لم أقصر معه قط، كما أنني لم أزل زوجته التي يحبها و يحترمها. و الدليل أنه صارحني و لم يخفي عني أمره،وقد طلب مني السماح، ووعدني بأنه لن يعود إلى ما كان عليه أبدا.

جرحي بليغ، و لست أقوى على نسيان ما إقترفه من منحته عمري في حقي وأنا التي خدمته طيلة سنوات. و ضحيت إلى جانبه بأجمل سنوات عمري. حقيقة لم أطلب الطلاق في سبيل أبنائي و درءا لأي فضيحة، لكنني في المقابل مجروحة جدا. أريحوني فأنا بأمس الحاجة إليكم.

أم شيماء من الغرب الجزائري.

الــــــــــــــــــــــــــرد:

أفدح جرم بإمكانه أن يدمي القلب و يجرحه، جرم الخيانة الذي يفتك بأي علاقة بين إثنين. خاصة إذا ما كان المعنيان بالأمر زوج يجمع بينهما الميثاق الغليظ.

و كأي زوجة عاقلة متحكمة في زمام الأمور لست أنصحك سيدتي سوى بالمسامحة والغفران لزوجك الذي لا يستحق منك الصد و الهجران مادام قد صارحك بما إقترفه في حقك. كما أنه طلب منك السماح، وقد حسب حسابا العشرة الطيبة التي بينكما إلى جانب حبك و عشقك له.

و من هذا الباب أختاه أنصحك بضرورة أن تطوي صفحة الماضي و تفتحي صفحة جديدة لزوجك الذي لا يحتاج منك أنت بالذات ان تجعلي منه مجرما قاتلا ظالما. فالخطأ الذي يليه إعتراف بالذنب لهو الدليل على أن صاحبه مقتنع بأنه ظلم وباع بالرخيص. و بكل ذكاء عليك أختاه إحتواء الوضع إن لم يكن من أجلك فلأجل الأبناء الذين لا ذنب لهم في كل ما حصل.

من جهة أخرى، أنصحك أختاه أن تجددي في مظاهر حياتك الزوجية من خلال تغييرك لبعض التفاصيل الصغيرة و حتى الكبيرة. حيث أن الروتين لا يجب أن يتسرب إليها أبدا، كما أنه عليك أيضا أن تغيري من طريقة معاملتك لزوجك بأن تتقربي منه أكثر و أكثر . حتى لا تسول له نفسه السقوط مجددا في براثين الخيانة. و كان الله في عونك لتجاوز هذه المحنة التي نتمناها أن تكون مجرد سحابة صيف عابرة.