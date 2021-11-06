كيف أتخلص من الخجل.. وأصبح اجتماعيا أكثر 

سيدتي الفاضلة أنا إنسان كتوم جدا خجول في نفس الوقت، ولا أستطيع أن أبوح بما يزعجني لأي كان، بالرغم من أنني محيط بأفراد أثق جدا في وقارهم ورزانتهم، ووالدين لا يوجد أحن منهم.

سيدتي أعترف أنني أعاني من عدة أمراض نفسية، كالانعزال في البيت، ولا أخرج إلا للضرورة، عملي أذهب إليه بتكاسل، حتى أنني لا أخالط الزملاء، وهذه كلها سلوكيات سيئة، ولا اعرف كيفية التخلص منها، وأصبح اجتماعيا أكثر.

الإجابــة

أخي الفاضل، وعليكم السلام والرحمة والإكرام، باسم وباسم الطاقم أشكرك على لباقتك وطيب كلماتك، لقد قرأت رسالتك بتمعن كبير، وكان الأجدر بك أن تقول أنني أعاني من مشاكل نفسية وليس أمراض نفسية، فالمرض النفسي هو مجموعة من الأعراض تبدأ في وقت معين وتؤثر على حياة الشخص .

لقد استحسنت كثيرا اعترافك بهذا النقص، لأن أول خطوة للعلاج هي الإدراك التام لما نعاني منه، وعلى كل طالما أنت متواصل في العمل ولديك القدرة على النهوض والخروج فهذا يعطيك مجالا للاندماج والتفاعل الاجتماعي.

أولا أخي تقبل نفسك كما هي، فالكل يعرف أن الناس مختلفون في طبائعهم وهذه سنة الحياة، وتخلص من الخجل فأنت لا ينقصك شيء، حاول أن يكون عندك صداقات وليس بالضرورة أن تكون صداقات كثيرة، حاول أن يكون بعض الصداقات حتى ولو كان في محيط عملك، تتواصل معهم خارج نطاق العمل، ولا يوجد أجمل من أن تتقرب من عائلتك،

اجعل لك هوايات أخرى مارس نوع من الرياضة أيضاً هذا يساعد في الاسترخاء وعمل علاقات مثلاً عن طريق الرياضة، إذا كان هناك رياضة جماعية مثل لعب كرة القدم مثلا، ابحث عن نوع من التربصات وقم به، لأن هذا من شأنه أن يفسح لك المجال لعلاقات جديدة.