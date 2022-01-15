كيف أتصرف مع ابني المشاغب أضربه ثم أندم

سيدتي الفاضلة أتمنى الرد على مشكلتي المتعلقة بابني فهو كثير الشغب في البيت وفي أي مكان يكون فيه في البداية ظننت أنه حين يلتحق بمقاعد الدراسة سوف يتغير ويهدأ لكن بقي على حالة كثير الأخطاء قليل التركيز في الدراسة،

كيف أتصرف مع ابني المشاغب أضربه ثم أندم

دوما أنهاه و أعاقبه لكن يعود إلى نفس السلوك دوما تأتيني منه شكايات من زملائه في المدرسة أو من الجيران فافقد أعصابي وأضربه بشكل مبرح لكن سرعان ما أندم وأستسلم للبكاء.

أم اسماعيل من الوسط

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد:

إن الضرب في سن مبكرة هكذا ليس حلا أبدا لأنه يجعل الطفل الصغير يسيء تقدير ذاته ويجعله يفقد الثقة في نفسه، ويخلق فيه روح الانتقام والعدوانية، ويصبح العنف منهجه السلوكي،

ثم اعلمي أن كثرة أخطاء ابنك أمر طبيعي في سنه، لأنها أي الأخطاء ردة فعل لا يستطيع التفكير فيه بحكم أن نضجه لم يكتمل بعد فأنت بالتالي تعاقبينه على فعل لا ذنب له فيه وهذا ضار في تقويم سلوك الأطفال.

أنصحك بالصبر وتذكري أنك تتعاملين مع كائن حي غير مكتمل النمو

اجتهدي في الموازنة في أسلوبك التربوي بين الحسم والمرونة، لأن استسهال كل المواقف قد يشعر طفلك بأنك بلا شخصية فيتمادى في ارتكاب الأخطاء بلا مبالاة،

والحزم والحسم المبالغ فيه قد يخلق فيه العديد من العقد التي تلازمه مدى الحياة، عدلي طريقة في تعاملك.

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