كيف أتصرف مع خجل إبنتي..؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سيدتي قراء الموقع الكرام، لي مشكلة صغيرة مع ابنتي صاحبة الـ12 سنة.

منذ أن كانت صغيرة وهي تحب اللعب بمفردها، خجولة جدا، ولا تندمج مع أترابها، الوحيد الذي تتقرب منه أخوها الصغير.

حتى في المدرسة لا تخالط زملائها، بالرغم من أنها تشعر بالراحة معهم وتعيد لي ما يحدث لهم.

لكنها لا تشاركهم في شيء، ودوما تطلب مني مرافقتها إلى هناك، بالرغم من أن هناك من الجيران من يدرسون معها في نفس القسم ونفس المدرسة.

أنا لست منزعجة من مرافقتي لها، وإنما خائفة جدا على مستقبلها، فكيف يمكنني مساعدتها لأخلصها من عقدتها. وأجعلها تندمج أكثر مع أترابها وتصبح شخصيتها اجتماعية.

فهي مقبلة على مشوار طويل من الدراسة وقد يأتي اليوم الذي لا يمكنني مرافقتها فيه، فما العمل من فضلكم؟.

أم سرين من الوسط

الرد:

تحية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختاه، حقا هو أمر يقلق إن بقيت متمسكة بعاداتها في السنوات المقبلة.

أما في هذا العمر فهو أمر طبيعي، ولكن سوف نرد عليك بما يلي:

قبل كل شيء أتمنى من المولى عزّ وجلّ أن يوفقك في تربية أطفالك، وأثنى عليك هذا القلق.

فمسقبل الأولاد حين يكبرون هو صورة عاكسة لتربيو وتقويم سلوك الاولاد في صغرهم.

وما تقدمت به حقا إن تفاقم ولم يتم علاجه قد يؤثر في البناء السوي لشخصية ابنتك.

في البداية سيدتي أتمنى منك أنت اختيار الألفاظ المناسبة التي تستعملينها مع ابنتك.

تجنب وصفها بالخجولة فتكرار هذه الكلمة أمامها يغذي شعورها بالخجل.

لهذا يجب استبدال ذلك بعبارات إيجابية تعزز ثقتها بنفسها وتحررها من أي عاداتها تلك.

واعلمي أن الأطفال يحبون جدا أسلوب المكافئة، لهذا في كل مرة تلاحظين تصرف جميل منها كافئيها بما يليق. لتتحفز وتنجح فيها بالاندماج مع أصدقائها.

أيضا من الضروري أن تجعلينها تواجه مواقف الخجل وتعلمينها كيف تصحح أخطائها دون أن تعيبي تصرفها.

وهكذا رويدا رويدا سوف تتخلص ابنتك من الخجل بإذن الله، وتندمج مع تريباتها من البنات الصالحات والله ولي التوفيق.