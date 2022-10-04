الوطني كيف أجعل إبني مهذّب أثناء زيارتي للأهل والأصدقاء ؟ بقلم قناة النهار نشر في 04 أكتوبر 2022 - 12:29 أرشديني شارك غرِّد أرسل 45 0 كيف أجعل إبني مهذّب أثناء زيارتي للأهل والأصدقاء ؟ إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور </div رابط دائم : https://nhar.tv/YjhuE اقرأ أيضا وزارة التجارة تكشف سبب إرتفاع أسعار الأدوات المدرسية الوطني 28 سبتمبر صناعية صيدلانية.. تدابير تسهيلية للمستثمرين وإجراءات ردعية للقضاء على تضخيم الفواتير الوطني 20 سبتمبر أمير قطر يؤكد مشاركته في القمة العربية بالجزائر الوطني 13 سبتمبر تعيين سعيدة نغزة كرئيسة مجلس إدارة منظمة العمل العربية الوطني 20 سبتمبر الجمارك: حجز كميات هامة من السجائر موجهة للتهريب بالوادي وإيليزي الوطني 25 سبتمبر بوغالي يجري محادثات مع نظيره الكيني الوطني 14 سبتمبر عرقاب يتباحث سبل التعاون الطاقوي مع وفد من المنظمة الإفريقية لمنتجي النفط الوطني 22 سبتمبر النقابة الوطنية للقضاة تقاطع اجتماع سنوي للاتحاد الدولي للقضاة بسبب إقامته بتل أبيب الوطني 16 سبتمبر بعد 129 يومًا من المشي.. مهدي دبرا يصل الجزائر ويواصل التحدي الوطني 15 سبتمبر عمرة 1444ه.. الترخيص لـ335 وكالة سياحة وأسفار الوطني 04 أكتوبر