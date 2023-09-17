كيف أجنب ابنتي صدمة الدخول الاجتماعي لدى والدها؟

سيدتي، بعد التحية والسلام أهنئك على هذا المنبر الطيب الذي خلق همزة تواصل بيننا. نحن الحيارى وبينك أنت بالخبرة التي عاهدناك بها ودأبنا على السكينة. التي تزرعينها في النفوس، أنا امرأة مطلقة ولي ابنة أحبها عاشت في حضانتي. فأغدقت عليها بالحنان والاحتواء. بغية أن أحتويها وأحميها من نقص حضور والدها، الذي اختار له حياة ثانية بعيدا عنا.

كيف أجنب ابنتي صدمة الدخول الاجتماعي لدى والدها؟

ولأن المسؤوليات أثقلت كاهلي، ولأنني أحرص على مستقبل ابنتي، فقد وصلت أنا وطليقي إلى نقطة تتمثل في أن استودعها لديه في الدخول الاجتماعي. حتى تزاول دراستها لديه لأستعيدها في عطل نهايات الأسبوع والأعياد. من جهتها، أبدت فلذة كبدي قبولها للأمر كونها تعلم بكثير المسؤوليات. التي أحياها وأتعرض لضغوطات حيالها. لكنّ المشكلة تكمن في أنا.حيث أنني أعرف الدلال المفرط الذي يميزها فهي لا تخدم نفسها، كما أنها كسولة وكثيرة الرفض للأوامر مما أدرك أنها ستحيا مشاكل وصراعات لا حدود لها مع زوجة ابيها.

أنا في صراع نفسي كبير سيدتي، فكيف لي أن أخرج نفسي من هذه الحيرة؟وهل قراري صائب ؟ أو من شأنه أن يعصف بمستقبل كريمتي؟

أم إيلين من العاصمة.

الرد:

صدمة الدخول الاجتماعي

صعبة هي المسؤوليات حين تثقل كاهل الأباء وترهقهم بسبب أبنائهم، ولعل الأصعب أن تكون الأم بعد طلاقها. هي من تحمل كافة مسؤوليات الأبناء في ظل غياب الأب. أحييك سيدتي على الأقل أنك بلغت من النضج ما أهلك لمعرفة مكامن الضعف في إبنتك التي تدركين أن دلالها وبعض غطرستها سيحول دون أن تحيا بوتيرة سليمة مع زوجة أبيها. وعليك في هذه الأثناء وعوض البقاء متخوفة من أمور تجهلينها، أن تحثي فلذة كبدك أن تكون في المستوى المطلوب أمام زوجة أبيها حتى تكون بينهما علاقة طيبة وتظهر إبنتك بمظهر المتفوق أخلاقيا بالرغم من صغر سنها حتى تضمن مكانتها لدى والدها الذي قبل إحتضانها بالرغم من مسؤولياته الجديدة ولم يتملص من قرارك بإقامتها في بيته حتى تلتفتي لعملك وتتفرغي لتألقك المهني.

ابنتي

كذلك يجبي أن تتأكدي من أن إبنتك فهمت أن إقامتها في بيت والدها مع زوجة أبيها سيكون مرهونا بكمّ عادات جديدة يجب عليها أن تكتسبها، عادات بعيدة كل البعد عن الدلال الذي ضمنته لها وأغدقت به عليها أيام عاشت بين أحضانك.

عليك التحلي بالصرامة واللين في أن واحد ، ولتفهمي إبنتك أنك ستكونين سعيدة بها وهي تمثلك أحسن تمثيل أمام والدها وزوجته بحسن تصرفها وبخلالها الحميدة وكذا تألقها في مشوارها الدراسي.ولتعديها أن ما سيجمع بينكما من لقاءات سواءا في نهاية الأسبوع أو غيره سيكون لها فيهم من متنفس كبير يرضيها ويخدم دلالها كونها المدللة الوحيدة التي لا ينافسها على قلبك أحد.

ردت: “ب.س”