كيف أحتوي أطفالي حتى لا تؤثر عليهم وسائل التواصل الاجتماعي؟

نعلم أن تربية الأولاد معه الطفرة التكنولوجية. التي أحدثها مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف تطبيقاتها صار تحدٍ جسيم يواجهه الآباء، خاصة على الأطفال في سن المراهقة، الفترة التي تنبي فيها شخصية الطفل التي سيواجه بها مستقبله، لذا نجد أن الكثير من الآباء يحاولون إبعاد أولادهم عن استعمال الانترنت، لكن بطريقة عشوائية، تجعل كل ممنوع مرغوب، لأن المنع أبدا لا يعطي ثماره إلا بأسلوب لين، وبالبديل الذي يرضي ذلك المراهق لهذا نقدم لكم ما يلي:

كيف أحتوي أطفالي حتى لا تؤثر عليهم وسائل التواصل الاجتماعي؟

-نحتاج في الأول الكثير من الصبر، والتمسك بالمولى القدير وأن نسأله دوما التوفيق، لهذا حاولي أيتها الأم أن تضعي نظاما صارما في المنزل، تلتزمي أنت والأب به، لتكونا قدوة حسنة للباقي.

-حاولي أن تجدي للعائلة وقتا بعيداً عن مواقع التواصل الاجتماعي للتركيز على علاقاتنا الحقيقية في الوقت الفعلي، حاولي مثلاً أن تبعدي عائلتك عن شاشة الهاتف عند تناول الطعام، أو في الأمسيات، أو في نهاية الأسبوع، أو حتى عند مشاهدة التلفاز.

كيف أحتوي أطفالي

-لا تسمحي باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في غرف النوم، واقترحي على جميع أفراد عائلتك إطفاء هواتفهم قبل التوجه إلى النوم، ووضعها بعيداً عن أسرّتهم. وفي الصباح، شجعيهم على النهوض، وارتداء الملابس، وتناول فطور الصباح قبل إعادة تشغيل الهواتف الذكية، وتصفّح مواقع التواصل الاجتماعي.

-التصفح الجماعي، أعلم أن الجميع سيقول أن توجه الصغار ليس كتوجه الكبار، سأجيب وأقول أننا هنا أمام تحدي إنقاذ أولادنا من الانحراف، فلابد أن تنتازل لنغرس في أطفالنا أفصل القيم لتقيهم شر الفتن، لهذا يمكن الجلوس مع الطفل والاستمتاع معه بتصفح المواقع التي تليق به.