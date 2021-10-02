كيف أحتوي الوضع وأسوّي خلافاتي مع زوجي؟

كيف أحتوي الوضع مع زوجي؟

مشكلتي سيدتي تكمن في طبع زوجي الذي تغير كثيرا بعد الزواج، حيث أنه لم يعد ذلك الرجل الذي يمكرني بالكلمات العذبة ولا ذلك الكائن المتعاون الذي أجده عندما يلمّ بي أي مشكل أو عارض،

لقد بات قليل الكلام دائم الصمت، لا يعير وجودي أو عدمه شيئا من الإهتمام لدرجة بتّ أحسّ من أنني دخيلة عليه. حقيقة أقوم بإستشارة اهلي خاصة والدي فيما يتعلق بأموري الخاصة وحياتي، كما أنني أحبذّ الإستقلاليّة عن أهله في عديد الأمور ما جعله يتهمني بأنني أغلّب كفّة أهلي على أهله ومن أنني أحطّ من قيمتهم كوني أراهم دون المستوى.

الرد:

إن الحياة الزوجية تقوم على الحب والود، والاحترام المتبادل، فإذا خلت من هذه الأسس، أصبحت حياة جافة، وقد تكون نهايتها الطلاق، لعدم تفهم الزوجين وعدم كسب الحب والاحترام المتبادل بينهم،

من خلال محاولتك رسم معالم السعادة وتلوين حياتك وزوجك بما تريدينه من ألوان، وجدت أنك قد طمست دور رفيق دربك إلى حد بعيد لدرجة أنك غيبته نهائيا عن الدور المنوط به كزوج، والدليل إيكالك لعديد الأمور والمسؤوليات لأهلك،

قد لا تكون تصرفاتك أختاه نابعة من كرهك لزوجك أو أهله، لكن عليك ان تبادري إلى وضع حدّ لغطرستك هاته، فالرجل ومهما كان هو من عليه أن يدير دواليب حياته إلى جانب زوجته وليس لأهله أو أهلك فضل عليكما في شيء سوى أنهم قبلوا بأن تجتمعا تحت سقف الحلال،

غضب زوجك في محله، فما قمتن به مساس لرجولته وكيانه كرب أسرة، ثمّ دعيني أسألك: متى ستنعمين أنت بأنوثتك؟ متى ستنعمين فيه بكيانك وإنضوائك تحت لواء زوج لست أظنه غير مسؤول، ولست أظنه سيبخل عليك بإحتواء يحفظ كرامتك.

المشاكل بين الزوجين شر لا بد منه، فاحرصي على خصوصية وأسرار حياتك الزوجية.و لا تفكري بالمرة بالنوم خارج غرفتكما، فهذا الأمر قد يغضب زوجك كثيراً ، و لا تلقي باللوم كله على زوجك أثناء المشكلة، وإياكِ والعصبية ،

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