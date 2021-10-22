كيف أحمي إبنتي المراهقة من الإنسلاخ عن المبادئ والقيم؟

إبنتي البالغة من العمر تعاني من عقدة النقص، فهي ترى نفسها غير جميلة بالمقارنة مع تريباتها من بنات العائلة والصديقات هذا الذي دفع المحيطين بها –سامحهم الله-لأن يزيدوا من وطأة وحدّة الأمر، حيث أنهم يؤيدونها في رأيها من أنها غير جميلة ويؤكدون لها أنها بخجلها وتواضعها في هندامها و تصرّفاتها فهي قاب قوسين أو أدنى من أن تكون مثلهم محبوبة مطلوبة ومدللة.

وبالرغم من محاولتي إحتواء الوضع في كل مرة، بإخبارها بأنها أحلى بنت في نظري ومن أن الله حباها بما يليق بها من جمال سيؤهلها لا محالة لأن تحظى بحبّ من يقدّر الجوهر قبل المظهر، فهندامها البسيط هو مطمح عديد الأطفال من الفقراء والمساكين.

إبنتي

أحسست بأنني ولوهلة إحتويت الوضع وعالجته، إلا أنني لمست من إبنتي عدم تقبّلها لما قلته، خاصة بعد أن بلغني من أختها الصغرى أنها أخبرتها أنها ستلجأ للإبتذال والإنسلاخ عن القيم والمبادئ حتى تثبث وجودها وستتخذ من الأصدقاء الذكور ما سيجعلها تثبث لتريباتها أنها قادرة بقلة جمالها ونقص تجربتها في الحياة أنها مثلهنّ .متخوفة من أن تتجسّد تهديدات فلذة كبدي على أرض الواقع خاصة وأنّ والدها يجهل الموضوع .

الرد:

إن الحزم في هذا الموضوع يعتبر من الضروري لأن إبنتك حاليا لا تركز على الأمور الصحيحة والخاطئة، بل تسعى فقط إلى أن تستجلب استحسان الآخرين لكي تشعر بالرّضى عن ذاتها ، فعدم تقبل صورة الجسد أو الشكل لدى الفتاة يعكس عدم ثقة بذاتها والشعور بكيانها ومكانتها داخل المجتمع ، لذلك كل ما يجب عليك حاليا هو الاعتماد على النصائح التالية:

تحسيس إبنتك بقيمتها وكيانها داخل أسرتكم الصغيرة أي بين والديها وإخوتها، ومن أن الجميع يحبها ويقدرها ويراها أجمل وأحسن بنت على وجه الأرض.

عدم تقديم النقد لها خصوصا على مظهرها الخارجي أو جمالها مهما كان، سواءا أكان ذلك وهي لوحدها أو على مسامع الأخرين.

تشجيعها على الاعتناء بنفسها بطرق بسيطة، تجعلها تكتشف مكامن الجمال الخلقي الخاصة بها بعيدا عن السفور والإبتذال.

محاولة التعرف على صديقاتها وإبعادها عن رفيقات السوء اللواتي من شأنهن أن تجعلنها في حالة من الإحباط والنفور من الذات.

التفرغ لإبنتك ومحاولة التركيز على أنّ من إبتذل فإنه لن ينال سوى تهكم وسخرية وإستهجان المحيطين به .

– كوني حريصة على دعمها ومراقبتها الدائمة من خلال جعلها ترى عيوب الأخرين ونفور الناس منهم، فالجمال جمال الأخلاق والروح وليس بالجمال الشكلي.

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