كيف أحمي إبنتي المراهقة من السقوط في براثين الإغراءات العاطفية؟

سيدتي ، أنا أم رفي قمة الحيرة والأسف كيف لا ونحن على مشارف الدخول الإجتماعي أين ستلتحق إبنتي الكبرى ولأول مرة بالثانوية، وأنا في غاية الخوف لأجلها كيف لا وهي فتاة جميلة ولبقة، كما أنها طيبة ساذجة يمكنها السقوط بسهولة في براثين الحب الزائف والكلام المعسول الذي قد يغريها به اي شاب في الثانوية أو من طرف بائعي الأحلام الذين يغرون المراهقات بالأحلام الوردية التي لا رجاء منها والتي غالبا ما تنتهي بكوابيس وأحزان

أنا إمرأة عاملة وقد لا أتمكن من التردد على الثانوية حيث تدرس إبنتي ، فما السبيل لحمايتها من مجهول لا أعرفه ومن صحبة سيئة قد تودي بها، صدقيني سيدتي هذا هو الهاجس الذي أحياه ، فبقدر فرحتي بأن إبنتي نالت شهادة التعليم المتوسط وإنتقلت للطورالثانوي بقدر خوفي عليها وتوجسّي مما لا يحمد عقباه

فما السبيل حتى لا أغفل عن إبنتي وأحميها

الرد

سيدتي ، هوني عليك ولتكوني على يقين أننا هنا لأجلك لمدّ يد العون لك ، فدعك من حيرة أدخلتك في متاهة انت في غنى عنها وثقي من أن الله يحمي أبناءنا الذين هم فلذات أكبادنا التي تمشي على الأرض

التربية الصحيحة خلال فترة المراهقة والتواصل بين الاباء والأبناء وكذا بناء جسور الثقة خاصة بين الام وإبنتها هي أكثر ما يجب أن يكون . تتخوفين أختاه من أن يكون لإبنتك من المغريات ما يجعلها تنهار أمامها وتذعن لها، لكنك لم تتطرق يفي مكالمتك لسبل حوارك معها، وإن كان في هذه السبل تناغم وإحتواء منك لإبنتك التي يجب أن تكون على دراية بما يجب وما لا يجب أن يكون بين الجنسين.

الأحرى بك سيدتي أن تكوني الصديقة الحميمة لإبنتك التي يجب أن ترمي بكل أسرارها وتفاصيل يومياتها بين يديك حتى تتمكني من السيطرة على الوضع وكذا التدخل في الوقت المناسب. كما انّ للأب دور كبير حتى يكون على إبنته حسيبا ورقيبا من خلال تحسيسها بقيمته في المنزل ومن أنه قادر على تسليط عقوبات صارمة على من لا يسير وفق نظام المنزل وقوانينه

أمنحي لإبنتك تفاصيل عن تجارب فتيات إنسقن وراء الحب الجارف الذي رمي بهنّ في عالم الضياع، ولتحسّسيها أنه مهما كان وعي الفتاة وقوّة شخصيتها، فإنه لن تكون أبدا عرضة لشباب أكثر ما يلهثون وراءه فتيات ساذجات لهن من هشاشة الشخصية ما يجعلهن فريسة سهلة لعديمي الضمير