كيف أحمي إبني من التنمّر؟

إبني الذي أعتبره أغلى ما أملك في حياتي والذي يعاني من تشوه خلقي على مستوى يده اليمنى. لطالما أقنعت فلذة كبدي أنّه إنسان عادي،

ولطالما أفهمته أن ما ألمّ به أثناء نموّه خلال فترة حملي به يمكن أن يحدث لأي شخص كان، كما أنني جعلته يتأقلم مع ما لديه من عاهة بمنحه أمثلة لأناس تغلبوا على ما يعتبر لدى البعض إعاقة وتأقلمهم مع العالم بأريحية وسلاسة. إلا أنني لا أخفيك أن ما كنت أصطدم به من أسئلة الأمهات أو الأطفال الذي يلتقيهم إبني في الحدائق العمومية أو أثناء النزهة كان يكفي لتحطيم نفسيتي،

فما بالك بطفلي الذي سرعان ما يختفي مختارا العزلة وهذا ما دفعني أن أوكل مهمة رعايته لأمي التي لم ترفض أن تلفه بالحب والحنان، لكن ولما بلغ به العمر مرحلة التمدرس متخوفة أنا جدا من تنمّر الأخرين عليه وعلى شكل يده المثير للإنتباه.

الرد:

أختاه، شكرا على كبير الثقة التي وضعتها في منبرنا المتواضع، وأحيطك علما أنني أقدّر فيك تطرّقك لهذا الموضوع الذي سيكون نافذة تطلين من خلالها على فؤاد كل أم لها إبن يعاني من إعاقة

عندما يكون الطفل محاطاً بأسرة محبة وداعمة،تأكدي من أنه سيكون قادراً على مواجهة العواقب العاطفية والنفسية للتنمر. و من أنه يكون أكثر ثقة في مواجهة المتنمرين. كما أنه سيشعر بأمان وثقة بأسرته فيستطيع طلب المساعدة منهم في مواجهة السخرية الذي يواجهها. قدّمي لابنك نصائح ليتعرف بسهولة على خصائص المتنمرين ليتمكن من الابتعاد عنهم وليعلم كيف يتعامل معهم إذا ما اضطر إلى ذلك

كما يمكنك أيضاً تدريب طفلك على المهارات الاجتماعية والتي تدعمه ليكون قادراً على تكوين صداقات إيجابية مع أطفال لطفاء والابتعاد عن الأطفال الذين يحملون خصائص المتنمرين أو الساخرين والمتهكّمين على شكله.

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