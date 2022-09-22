قناة النهار كيف أربي أبنائي على ثقافة الإعتذار ؟ بقلم قناة النهار نشر في 22 سبتمبر 2022 - 15:21 الإعتذار شارك غرِّد أرسل 26 0 كيف أربي أبنائي على ثقافة الإعتذار ؟ إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور </div رابط دائم : https://nhar.tv/ZYkrr اقرأ أيضا رئيس الجمهورية يتسلم أوراق إعتماد أربعة سفراء جدد لدى الجزائر قناة النهار 15 سبتمبر رفع الخدمات الطبية بمستشفى مصطفى باشا وتهيئة الإستعجالات .. التفاصيل قناة النهار 03 سبتمبر وكيل الحمهورية بمحكمة بالأربعاء يصدر بيانا في قضية إعتداء أنصار العميد على أعوان مكافحة الشغب قناة النهار 19 سبتمبر لقاء خاص مع بطل مسلسل "بنت البلاد" الممثل نجيب بوسالم في برنامج 360 قناة النهار 16 سبتمبر صريح جدا: جـ.رائم القتـ.ل تتضاعف في الجزائر.. المخـ.درات والمهلـ.وسات أهم الأسباب ! قناة النهار 20 سبتمبر وزير الصحة يوضح غاضبا: "ما قلتش نهدم مستشفى مصطفى باشا.. قلت غير صالح " قناة النهار 04 سبتمبر أم البواقي : أزمة الورق العالمية تلقي بضلالها على أسعار كتب القصص التربوية والكراريس قناة النهار 06 سبتمبر أهالي ضـ.حايا حادث الجلفة: كارثة..ماعندناش أطباء والقطرة في السبيطار لازم السلطات تجي على غفلة وتشوف قناة النهار 10 سبتمبر شوفو حكايتي: رجل يوجّه رسالة لطليقته.. "نحبّك بزاف ونقدر نضـ.ـحّي على جالك" قناة النهار 11 سبتمبر تنصيب عبد المجيد عمور وسيطا جديدا للجمهورية قناة النهار 18 سبتمبر