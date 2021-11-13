كيف أربي إبنتي على طاعة الله؟

هو السّؤال الذي تقاسمته السّيدة أم نور وأم هند من العاصمة، واللّتان أسرّتا إلينا إلى أنّه وبالرّغم من التّطور الحاصل في الدنيا إلا أنه لن يصحّ إلا الصّحيح وهو التربية الصالحة .

الجواب.

هو التّحدي الذي يجب أن تعلنه كل الأمهات وتسهر على إنجاحه وبلوغه ، فطاعة الله في تربية البنات أقوى دعامة لمجتمع مميز، مجتمع إسلامي بأتم ما تعنيه الكلمة من معاني، مجتمع أخذ من اللب ولم يأبه للقشور والزيف،

تدريب إبنتك على الصلاة في سنّ صغيرة كما أمرنا نبي الله صلى الله عليه وسلم، وحب الله وتجنب كل ما يغضبه جل جلاله، والعمل على كل ما يُرضيه،

تعليم البنت عدم تتبع عورات الناس، أو التجسّس عليهم، وبهذا يقول الله عز وجل:” ولا تجسّسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً”.

تعلِّيم البنت الرضا بما قسمه الله لها في الحياة، مع علو الهمة والعمل والطموح لنيل رضا الله في الدنيا والآخرة.

عليك بالاعتدال في استخدام وسائل التواصل والإنترنت أمام إبنتك، وأن يكون التعامل معها بحذرٍ وقدر، وأن تكون فلذة كبدك في مأمن من قنوات التعارف ونشر الصور الإباحية، مع ضرورة درء خطر ودعوات أهل الفساد الذين يحاربون الدين والفضيلة.

عليك بالكلمة الطيبة وعاطفة الأمومة واللين في الأسلوب، وهذه وسائل مهمة في التربية، واحذري من أوقات الفراغ في حياة البنات، وعليك بملئ الوقت بما فيه نفع ووقاية،

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية: