 كيف أرسو بابني على بر الأمان.. وأجنّبه سلاطة اللسان؟

كيف أرسو بابني على بر الأمان

سيدتي، بعد التحية والسلام أحييك على هذا المنبر الجميل الذي يبث فيه الحائرون مثلي ما يهمهم من أمور وما يمرون به من مشاكل. ولست اخجل سيدتي إن أنا طلبت المعونة منك فيما يتعلّق بفلذة كبدي البالغ من العمر 5سنوات. هو ابني البكر الذي أحرص أنا وأمه أن نغرس فيه مكارم الأخلاق والخصال الحميدة إلا أنني سيدتي تفاجأت بـأنه سليط اللسان لم يسلم الصغير ولا الكبير منه.

لست أفهم السبب الذي جعل من ابني يحذو هذا الحذو، حيث أنني قلما أتركه يخرج وحده ليلعب مع أقرانه، حيث أنني دائم الاصطحاب له، كما أنني أعتبره صديقا لي أخاطبه بلغة الكبار ولم يحدث لي أنا وأمه أن عرضناه لموقف يسمع فيه السباب والشتم، كما أننا في بيتنا محتفظون جدا ولم نكن يوما ممن يتنابزون مع الناس بالألفاظ السيئة.

أنا في حيرة من أمري سيدتي وأريد أن أعرف السبيل للخروج من أزمة باتت تشكل هاجسا بالنسبة لي خاصة وأن ابني سيجد نفسه السنة المقبلة على مقاعد القسم التحضيري ولا أريد له أن يتأثر أكثر بغيره، دليني سيدتي بالله عليك على ما يمكنني القيام به حتى أرسو بأخلاق ابني على بر الأمان.

الحائر أبو إياد من الشرق الجزائري.