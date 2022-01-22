كيف أروض هوس ابنتي بمشاهدة الأفلام الرومانسية؟

ابنتي صاحبة الـ15 سنة التي تعشق المسلسلات الرومانسية في البداية تراخيت وقلت أن تسد فراغها بمشاهدة التلفاز،

ولكن مع الوقت بدأت ألاحظ أمرا غريبا أصاب ابنتي فقد صارت تهتم لمظهرها وطريقة كلمها حتى طموحاتها لم تعد بريئة فبدل أن تأمل النجاح في الدراسة،

السيدة “س” من الشرق

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد:

هل تنفرد بالحاسوب في غرفتها؟

قبل أن يحدث هذا الخطأ ينبغي للأهل أن يضعوا ضوابط في استخدام الحاسوب، مثلما لابد من وضعه في مكان مفتوح في المنزل ليتمكن الأهل بذلك من متابعة ما يكتبه الأبناء وما يتابعونه على الشاشات،

صاحبيها:

والمصاحبة لا تعني أن نجلس لدقائق لنتحدث ثم يمضي كلٌ لشأنه بل صاحبيها كلما خرجت للتسوق واطلبي رأيها وخذي بنصيحتها في بعض الأمور البسيطة.

صادقي أصدقائها:

فالصاحب ساحب خاصة ما يجري في مواقع التواصل الاجتماعي هل تعرفين صديقات ابنتك وهل تقتربين منهم وهل تعرفين سلوكياتهم والبيئة التي أنبتتهم؟

راجعي ما تشاهده ابنتك وتتابعه:

فغالباً ابنتك تتابع هذه الأفلام والمسلسلات العاطفية التي لا تخلو من المشاهد بين حبيبين والتي عادة تروج لقصة الحب تولد في مناخ غير شرعي وتمثل تحديا للأسرة والمجتمع،

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