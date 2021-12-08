كيف أساهم في نجاح زوجي وأرتقي بعلاقتي به..؟

كيف أساهم في نجاح زوجي

تحية طيبة سيدتي، صدقيني إن قلت لك أنني من اوفياء هذه الصفحة، ولان ثقتي فيكم كبيرة، أريد نصيحة تساعدني لأن أكون زوجة في المستوى، أنا مقبلة على الزواج، من رجل مسير لأعماله الخاصة.

مثلما عرفته ناجحا أريد أن يبقى كذلك بإذن الله، كما أتمنى أن تكون لي مساهمة في ذلك وأدعم نجاحه أكثر، خاصة أنني ومن خلال كلامي إليه لمست أنه يعول كثيرا على دوري في نجاح علاقتنا الزوجية وحياتنا ككل، أو بعبارة أخرى ستكون أمامي مسؤوليات كثيرة، ولابد أن أوفق فيها.

الجواب:

تحية أجمل أختي حنان، ومرحبا بك في صفحتنا هذه، ونتمنى لك التوفيق وكل الخير إن شاء الله، لقد فهمت رسالتك جيدا، ويبدو أنك خائفة جدا مما قد يحصل في حياتك الزوجية مستقبلا، لهذا أصرفي عنك فكرة الخوف، واعلمي أن نجاح أي علاقة كانت بما فيها علاقة الزواج، يتوقف على الطرفين كليهما، وليس طرف واحد، لهذا مثلما عبر هو عن رأيه في أن المرأة هي المسؤولة عن استقرار بيتها، حاولي وبإحسان أن تذكريه بقوامة الرجل، ودوره الكبير في حماية أسرته.

هذا من جهة، من جهة أخرى حقا المرأة العظيمة هي فقط من تقف خلف نجاح زوجها بتوفير الحب ومختلف سبل الراحة في عشهما، فالحياة العائلية تؤثر في الحياة المهنية سلبا أو إيجابا والعكس أيضا، ويمكنك حقا المساهمة في نجاح زوجك والذي هو أيضا نجاحك بعدة طرق، وهذه الطرف تختلف من زوجين إلى آخر

ما عليك سوى أن تكوني ذكية، وتلمسي نقاط ضعف زوجك بحبك وحنانك، وهذا أهم شيء، فالحب يجعل الصعب هين، ثم كوني سيدة بيت رائعة، حافظي على نظافتك ونظافة المنزل، حاولي أيضا خلق جو مريح خاصة أوقات الفراغ حتى تساعدي زوجك على التعافي من تعب العمل، لا تكوني ناكرة للجميل، ولا تبخلي على زوجك بالكلمات الطيبة.