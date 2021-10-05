كيف أستعيد حب ابني بعد أن أبعده الطلاق عني؟

كيف أستعيد حب ابني ؟

أنا أم تخلت عن حضانة ابنها الوحيد بعد طلاق تعسفي، لكن صدقوني إن قلت لكم أنني كنت مجبرة على ذلك بسبب ظروف عائلتي القاهرة والتي لا يسعني ذكرها،

فبات ابني بعيدا عني لا أراه إلا في العطل الدراسية، بسبب بعد المسافة، وهذا الأمر جعل ابني ينفر مني في زيارته لي، ودوما ستعجل موعد عودته وكأنه مرتاح معي، وأنا أفعل كل ما بوسعي لأسعده في تلك الأيام، أغدق عليه بحبي وكل ما أدخره من مال أصرفه عليه بلا شح، لكن دون جدوى، لا اشعر بحبه، وكأنه ينتقم مني لأنني تخليت عن حضانته، وغن لم أتصل به لا يكلمني أبا، علما أن ابني لديه 8 سنوات، فكيف أستعيد حبه وأبني علاقة ناجحة معه؟

الجواب:

وعليكم السلام سيدتي، تألمت بمعاناتك، وأحست بقلبك الذي ينفطر لأجل فلذة كبدك، فما من شعور أقسى من أن ترى الأم ابنها لا يكن لها شعور الحب، لأن حب الابن حب من نو خاص، فيه لذة وسعادة تشعر الوالدين بالطمأنينة وارتياح، لهذا أدعوك سيدتي أولا لأن تهدئي ولا تلومي أنت على نفسك، فليس من حق أحد أن يعاتبك في قرارك، فأنت أدرى بظروفك، أما تصرف ابنك فمن المؤكد نابع من البعد، وليس انتقاما منك لأنك تخليتِ عن حضانته، فالأطفال عادة يميلون للأقرب، خاصة في سن صغيرة، لهذا توقفي عن لومه لأنه سيجعله يكره قربك، ويستعجل العودة لوالده عند زيارتك، واعلمي أن الطفل في هذا السن الصغير غير مكتمل التكوين ولا مكتمل الشخصية، فمن الطبيعي أن لا يتقبل صراخك.

حبيبتي بدلا من ذلك، اعترفي لابنك دوما بالحب، الذي تشعرين به اتجاهه، اسألي عن أحوله في الهاتف وكيف تسير أمور الدراسة، ولا تثيري معه أبدا موضوع الزيارة أو موعدها، اجعليه يشعر بالارتياح معك، حتى تكتمل شخصيته.