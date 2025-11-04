كيف أستمتع بحياتي وأقهر أوقات الفراغ

من منا لا يقع في أوقات فراغ يشعر فيها كأنه تائه لا يدري ما العمل، خاصة حين ينتابنا الملل من كل ما حولنا، وهي عادة الأوقات تمر بصعوبة، وأحيانا كثيرة تمر دون استثمارها فيما ينفع، لذا نقدم لكم أفضل الطرق لاستثمارها من خلال ما يلي:

1- إذا كنت طالبا ضعيفا فى عدد من المواد فيجب عليك استغلال أوقات الفراغ في تعزيز قدراتك، ونهل ما استطعت من المعلومات في هذه المواد لتحسن مستواك.

2- حفظ القرآن الكريم الذي من المؤكد أنه يمنحك طاقة إيجابية تحفزك دوما لما ينفعك، كما يمكن أيضا ممارسة الهوايات المفضلة، أو قليل من الرياضة.

3- استغل أوقات الفراغ في تعلم مهارات جديدة لأسلوب حياة ممتاز، وتنمية العقل بما يمكنه أن يساعدك للتألق والنجاح مستقبلا.

4- تستطيع المشاركة في المراكز التي تقوم بالعديد من الأنشطة التطوعية التي تفيد المجتمع المحلى، لتخدم مجتمعك وتشعر بالإنجاز الجماعي المفيد.

5- نجد الكثير من الطلاب يستثمرون أوقات فراغهم في تحسين أوضاعهم المادية عن طريق العمل لمساعدة أسرهم في الإنفاق عليهم.

6- يمكن استغلال الأوقات التي لا تجد ما تفعل فيها في زيارة الأقارب وصلة الأرحام وتوطيد العلاقات بهم.