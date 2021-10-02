كيف أشجع ابني على القراءة بعد تعلقه الشديد بالألعاب الالكترونية؟

كيف أشجع ابني على القراءة

أم إلياس من البليدة واحدة السيدات الحريصات جدا على مستقبل أولادهم الدراسي، تقول أن لها ابن في الرابعة من عمره، وقد لاحظت أن ابنها شديد التعلق بالأجهزة الإلكترونية ومشاهدة الرسوم المتحركة على التلفاز، فانتابها القلق بشأن ابنها، وتريد معرفة طرق لتنمي حب المطالعة لدى ابنها وتشجيعه أكثر على القراءة؟

الجواب:

سيدتي أم إلياس قلقك في محله، وحرصك على تنمية حجب القراءة في ابنك من الأساسيات التي يجب التركيز عليها، ففي هذا العصر الأطفال كلهم يفضلون مشاهدة التلفزيون، الألعاب الإلكترونية، أو الكومبيوتر على تصفح كتاب، وفيما يلي بعض النقاط الصغيرة والتجارب السريعة لكل أم حريصة على تطوير هذا الجانب في ابنها: