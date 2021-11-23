كيف أشجع ابني على القراءة بعد تعلقه الشديد بالألعاب الالكترونية؟

كيف أشجع ابني على القراءة

أم إلياس من البليدة واحدة السيدات الحريصات جدا على مستقبل أولادهم الدراسي، تقول أن لها ابن في الرابعة من عمره، وقد لاحظت أن ابنها شديد التعلق بالأجهزة الإلكترونية ومشاهدة الرسوم المتحركة على التلفاز، فانتابها القلق بشأن ابنها، وتريد معرفة طرق لتشجع ابنها على حب القراءة لدى ابنها .

الجواب:

كيف أشجع ابني على القراءة

سيدتي حرصك على تنمية حجب القراءة في ابنك من الأساسيات التي يجب التركيز عليها، ففي هذا العصر الأطفال كلهم يفضلون مشاهدة التلفزيون، الألعاب الإلكترونية، أو الكومبيوتر على تصفح كتاب، ولكن قليلاً من التشجيع سيعود بمزيد من النفع، وفيما يلي بعض النقاط الصغيرة والتجارب السريعة لكل أم حريصة على تطوير هذا الجانب في ابنها:

1. قراءة قصة قبل النوم للطفل من عمر قبل المدرسة أي من 3-5 سنوات مهمة جداً، لتعريف الطفل على أهمية القراءة،

2. لابد من تخصيص مكان أو ادراج في المنزل فيه العديد من الكتب، فالطفل الذي يكبر محاطا بالكتب سينظر للكتاب كصديق، هذا لا يعني أن يحرم الطفل من اللعب، بل يجب الموازنة.

3. كوني المثال ودعي طفلك يشاهدك وأنت تقرئين كتاباً أو مجلة، فالصغار هوايتهم التقليد.

4. للأطفال الأكبر سناً اختاري لهم الكتب التي تهمهم، فمثلاً إن كان طفلك يحب كرة القدم مثلا، وكانت طفلتك تحب والحيوانات فابحثي لهم عن قصص أو كتب معلومات تهتم بهذا الموضوع،

5. حافز القراءة يختلف من طفل لآخر، وبعض المكافآت مهمة جداً كالنجمة الذهبية أو فسحة يحبها عندما ينتهي من قراءة كتاب ما، واحذري سيدتي أن تكافئي طفلك على قراءته بالسماح له بمشاهدة برامج تلفزيونية، فأنت بذلك تقولين له: إن التلفزيون أهم من الكتاب.

6. خصصي وقتاً معيناً في اليوم للقراءة، وفي هذا الوقت يقفل جهاز التلفزيون، وتوضع الهواتف المحمولة في زاوية من المنزل، وغير مسموح عمل أي شيء في هذا الوقت .